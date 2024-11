i Autor: Artur Hojny/SE Emilia Korolczuk z Rolnicy. Podlasie podjęła ważną decyzję

Rolnicy. Podlasie

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk to jedna z najbardziej znanych rolniczek na Podlasiu. Zdobyła sympatię fanów dzięki swojemu dobremu sercu, skromności i autentycznemu zachowaniu przed kamerą. Jest właścicielką Rancza Laszki, w którym hoduje między innymi kozy i piękne konie. Zobaczcie, jakie plany co do "Kai" ma Emilia. "Musi się nauczyć chodzić na uwiązie " - zdradziła gwiazda serialu o rolnikach z Podlasia.