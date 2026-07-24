ESKA Music Tour wraca do Ełku! Muzyczne święto nad mazurskim jeziorem z Dawidem Kwiatkowskim, T.Love i TEDE

2026-07-24 7:00

Malownicze jezioro, ponad pięć kilometrów promenady, wakacyjny klimat i koncert największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Już 31 lipca Ełk ponownie stanie się jednym z najgłośniejszych miejsc na mapie Polski za sprawą ESKA Music Tour. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Ełk od lat zachwyca turystów swoim wyjątkowym położeniem w samym sercu Mazur. Miasto, nazywane bramą Krainy Tysiąca Jezior, przyciąga nie tylko pięknymi krajobrazami, ale także bogatą ofertą dla osób szukających aktywnego wypoczynku i kontaktu z naturą.

Największą wizytówką Ełku jest Jezioro Ełckie, wokół którego rozciąga się ponad pięciokilometrowa promenada pieszo-rowerowa. To jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów, rowerzystów i miłośników rolek. Nad jeziorem można wypożyczyć kajak, łódkę, rower wodny czy deskę SUP, a także odpocząć na jednej z miejskich plaż.

ESKA Music Tour wraca do Ełku! Muzyczne święto nad mazurskim jeziorem z Dawidem Kwiatkowskim, T.Love i TEDE
Autor: Miasto Ełk/ Materiały prasowe

Na miłośników aktywności czekają również ścieżki rowerowe prowadzące przez mazurskie lasy i pola, park linowy z trasami zawieszonymi w koronach drzew oraz kryte korty tenisowe i boiska sportowe. Z kolei osoby, które wolą spokojniejsze atrakcje, mogą wybrać się na przejażdżkę zabytkową Ełcką Koleją Wąskotorową lub odwiedzić Park Odkrywców Kolei z historycznymi parowozami.

ESKA Music Tour wraca do Ełku! Muzyczne święto nad mazurskim jeziorem z Dawidem Kwiatkowskim, T.Love i TEDE
Autor: Miasto Ełk/ Materiały prasowe

Wieczorami życie przenosi się na promenadę, gdzie działają liczne restauracje i klimatyczne puby, w tym wyjątkowy pub na wodzie. To właśnie tutaj można spróbować regionalnych specjałów, takich jak ełckie kartacze czy świeże ryby z mazurskich jezior, a zachód słońca podziwiać z 15-metrowej wieży widokowej.

To właśnie w takiej scenerii odbędzie się tegoroczny przystanek ESKA Music Tour. Już 31 lipca Plaża Miejska przy ul. Parkowej zamieni się w wielką plenerową scenę, na której wystąpią gwiazdy reprezentujące różne muzyczne gatunki.

Jedną z największych atrakcji wieczoru będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego. To jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia, autor hitów „Bez Ciebie”, „Cafe de Paris”, „Proszę tańcz” czy „Czy wie?”. Laureat wielu prestiżowych nagród muzycznych od lat wyprzedaje koncerty i niezmiennie cieszy się ogromną sympatią fanów. Publiczność doskonale zna go również z programów „The Voice Kids” i „Must Be The Music”.

Dawid Kwiatkowski
Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Na scenie nie zabraknie także legendy polskiego rocka. T.Love z Muńkiem Staszczykiem powrócił do koncertowania w historycznym składzie i promuje najnowszy album „Orajt!”. Podczas koncertu usłyszymy zarówno premierowe utwory, jak i największe przeboje zespołu, które od ponad trzech dekad rozbrzmiewają na koncertach i festiwalach w całej Polsce.

T-LOVE
Autor: Krzysztof Szlęzak / Materiały prasowe

Hip-hopową energię zapewni TEDE – jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów w kraju. Jego koncerty od lat przyciągają tłumy fanów, a sceniczna charyzma i charakterystyczny styl sprawiają, że każdy występ zamienia się w prawdziwe muzyczne widowisko. O imprezowy klimat przez cały wieczór zadba również DJ prod. TOLO.

TEDE
Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. ESKA Music Tour po raz kolejny połączy wakacyjny wypoczynek z muzyką na żywo, tworząc wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące mieszkańców i turystów.

ESKA Music Tour Ełk
Autor: Miasto Ełk / Materiały prasowe

Jeśli planujecie letni wyjazd na Mazury, koniec lipca będzie doskonałym momentem, by odwiedzić Ełk. Najpierw relaks nad jeziorem, spacer promenadą lub rejs po Jeziorze Ełckim, a wieczorem koncert największych gwiazd polskiej muzyki. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na spędzenie wakacyjnego dnia.

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