Ponad 2000 kolarzy opanowało Podlasie. Ultra Duch Puszczy wróci w jubileuszowej odsłonie

W minionym sezonie Hajnówka, serce Podlasia, na kilka czerwcowych dni stała się tętniącym centrum kolarskiego świata w Polsce. Ponad 2000 entuzjastów dwóch kółek, pochodzących z najdalszych zakątków kraju, zjechało do regionu, by podjąć wyzwanie Ultra Ducha Puszczy. To wydarzenie, będące już czwartą odsłoną tej niezwykłej imprezy, po raz kolejny udowodniło, że potrafi przyciągnąć zarówno doświadczonych ultramaratończyków, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z długodystansową jazdą na rowerze.

Ultra Duch Puszczy 2026 za nami

Na uczestników czekało sześć zróżnicowanych tras – szosowych i gravelowych – które prowadziły przez najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne zakątki Puszczy Białowieskiej i jej okolic. Dystanse, od tych bardziej przystępnych, po epickie wyzwania liczące ponad 500 kilometrów, pozwoliły każdemu znaleźć coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy celem była walka o zwycięstwo i rekordy tras, czy też po prostu sprawdzenie własnych możliwości, pokonanie wewnętrznego kryzysu i dotarcie do mety ultramaratonu po raz pierwszy, każdy kolarz wrócił z Podlasia z unikalną historią, wzbogacony o nowe doświadczenia i wspomnienia, które na długo pozostaną w pamięci. To właśnie ta mieszanka sportowej rywalizacji i osobistego wyzwania definiuje ducha tego wydarzenia, czyniąc je niepowtarzalnym punktem w kalendarzu każdego pasjonata kolarstwa.

Nie tylko rywalizacja

Uczestnicy Ultra Ducha Puszczy mieli okazję doświadczyć niepowtarzalnego piękna Puszczy Białowieskiej, przemierzając setki kilometrów szutrowych dróg, spokojnych, sielskich wsi, rozległych, zielonych łąk i gęstych, leśnych ostępów. Trasy zostały zaprojektowane tak, aby pokazać kolarzom prawdziwe oblicze Podlasia, z dala od zgiełku miast i utartych szlaków turystycznych. Każdy zakręt, każdy odcinek trasy oferował nowe widoki i nowe doznania, czyniąc z Ultra Ducha Puszczy prawdziwą przygodę. Malownicze krajobrazy, cisza i spokój puszczańskich ostępów oraz możliwość obcowania z naturą w jej najczystszej postaci stanowią niezaprzeczalną wartość dodaną, która przyciąga do Hajnówki kolarzy z całej Polski. To właśnie połączenie wymagającego wysiłku fizycznego z możliwością głębokiego zanurzenia się w naturę i lokalny krajobraz sprawia, że to wydarzenie jest tak cenione i niezapomniane dla wszystkich, którzy zdecydują się podjąć to kolarskie wyzwanie.

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Ultra Duch Puszczy - piąta edycja już zapowiedziana. Kiedy zapisy?

Z myślą o przyszłości i kontynuacji tej wspaniałej tradycji, organizatorzy już teraz zapowiadają jubileuszową, piątą edycję Ultra Ducha Puszczy. Wydarzenie to odbędzie się w dniach od 27 do 30 maja 2027 roku, a start i meta ponownie zostaną zlokalizowane w malowniczej scenerii przy Nadleśnictwie Hajnówka. Organizatorzy obiecują specjalne atrakcje związane z okrągłą, piątą odsłoną, jeszcze więcej emocji na trasach oraz niezmiennie wspaniałą atmosferę, z której Ultra Duch Puszczy jest już doskonale znany w środowisku kolarskim.

Warto już teraz zaznaczyć tę datę w kalendarzu, ponieważ zapisy na to wyjątkowe wydarzenie rozpoczną się 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00. W ostatni weekend maja 2027 roku Hajnówka ponownie stanie się epicentrum, w którym spotkają się sportowa rywalizacja, romantyczne kolarstwo i prawdziwy Duch Puszczy. W tym wydarzeniu nie chodzi wyłącznie o pokonane kilometry i wynik na mecie, ale przede wszystkim o drogę, ludzi napotkanych po drodze oraz o unikalną historię, którą każdy uczestnik zabiera później ze sobą jako cenną pamiątkę z podlaskiej przygody.