Pogoda w Białymstoku (24-26 lipca)

Prognozy na najbliższy weekend w Białymstoku pokazują, że aura będzie się zmieniać z dnia na dzień. Pierwsza część weekendu upłynie pod znakiem chmur i opadów, jednak cierpliwość zostanie wynagrodzona. Sobota przyniesie poprawę, a niedziela zapowiada się jako najcieplejszy i najbardziej słoneczny dzień z całego weekendu.

Chłodny i deszczowy start weekendu

Piątek, 24 lipca, nie będzie zachęcał do spędzania czasu na zewnątrz. W ciągu dnia termometry w Białymstoku wskażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Przez cały dzień prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Wiatr będzie raczej słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, więc nie powinien być dodatkowo uciążliwy.

Sobota z przejaśnieniami, ale bez deszczu

W sobotę pogoda wyraźnie się poprawi, przede wszystkim znikną opady deszczu. Będzie to jednak dzień z dużym zachmurzeniem, więc na słońce nie ma co liczyć. Mimo chmur zrobi się cieplej – w najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do około 24 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 11 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie spokojny, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela przyniesie letnie temperatury

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w niedzielę, 26 lipca. Ten dzień będzie zdecydowanie najcieplejszy i najprzyjemniejszy. Niebo w dużej mierze się rozpogodzi, a zachmurzenie będzie niewielkie. Temperatura poszybuje w górę i po południu może osiągnąć nawet 28 stopni. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednie, ze wskazaniami termometrów na poziomie około 14 stopni. Jedyną zmianą na minus będzie nieco silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s. Opady, jeśli w ogóle wystąpią, będą symboliczne.

Jak spędzić ten weekend w Białymstoku?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany dostosować do warunków. Deszczowy piątek to dobra okazja na nadrobienie zaległości kulturalnych wewnątrz budynków lub spotkania w lokalach. Sobota, choć pochmurna, będzie już sucha i wystarczająco ciepła na dłuższy spacer po mieście czy wizytę w parku. Z kolei słoneczna i bardzo ciepła niedziela to idealny moment na pełne wykorzystanie uroków lata – relaks nad wodą, piknik na trawie czy aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu będą wtedy najlepszym pomysłem.

Dane pogodowe: OpenWeather