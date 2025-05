Europejska Wieś Bociania w Pentowie. Unikalne miejsce na Podlasiu

Historia Pentowa jako bocianiego raju sięga lat 90. XX wieku. W 1991 roku ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zliczyli tu aż 26 gniazd bocianich rozmieszczonych na dachach, drzewach i specjalnie przygotowanych platformach. Ten niezwykły wynik przyczynił się do uznania miejscowości za Europejską Wieś Bocianią – tytuł ten przyznaje niemiecka fundacja Euronatur tylko wybranym miejscom w Europie, w których bociany znajdują wyjątkowo dobre warunki do życia.

Najlepszy czas na podziwianie bocianów to miesiące od kwietnia do sierpnia, kiedy ptaki przebywają w Polsce przed odlotem do Afryki. Wizyta w Pentowie to doskonały pomysł na jednodniową wycieczkę – zwłaszcza dla rodzin z dziećmi i miłośników przyrody. Osoby, które odwiedzają to miejsce, mogą poczuć wyjątkowy zapach natury. Tutaj naprawdę można odpocząć i zrelaksować się.

i Autor: Jacek Chlewicki

Europejska Wieś Bociania w Pentowie

Pentowo znajduje się zaledwie 2 km od Tykocina i około 35 km od Białegostoku. Dojazd samochodem zajmuje niecałą godzinę z centrum stolicy województwa. Na miejscu dostępny jest parking, a wejście na teren objęte jest symboliczną opłatą (obecnie to 10 zł).

Zobacz też: Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze. Unikalne miejsce na mapie Podlasia

