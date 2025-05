Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze. Unikalne miejsce na mapie Podlasia

Zagroda żubrów w Kopnej Górze koło Supraśla (woj. podlaskie) to ośrodek hodowlany, w którym żubry mogą rozwijać się w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Zagroda zajmuje powierzchnię ok. 20 hektarów. Teren został starannie zaprojektowany – częściowo otwarty, a w większości porośnięty lasem, który stanowi dla żubrów naturalne schronienie i źródło pożywienia. Zwierzęta mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy sektorami zagrody, korzystając ze specjalnych przejść, poprowadzonych pod ścieżkami dla zwiedzających. To nowatorskie rozwiązanie umożliwia obserwację żubrów z góry, bez zakłócania ich spokoju.

W zagrodzie znajduje się pięć kładek spacerowych oraz dwie wieże widokowe, z których można podziwiać żubry. Jedna z wież została wyposażona w windę dla osób z niepełnosprawnościami, co czyni obiekt dostępnym dla wszystkich. Największe szanse na spotkanie zwierząt są w okolicach paśników.

i Autor: Jacek Chlewicki

Pokazowa Zagroda Żubrów w Kopnej Górze. Będą nowe inwestycje

Choć zagroda jest już otwarta, to cały projekt nie został jeszcze ukończony. W planach są kolejne inwestycje: budowa parkingu, centrum edukacyjno-wystawienniczego, budynku socjalno-administracyjnego oraz zaplecza usługowo-handlowego.

Jak informuje Nadleśnictwo Supraśl, w Puszczy Knyszyńskiej żyje stado żubrów liczące ponad 300 sztuk, a w całej Polsce jest ich ponad dwa i pół tysiąca. Pokazowa Zagroda Żubrów w Kopnej Górze to idealna propozycja na aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu dzikiej natury i w bezpiecznych, dobrze zorganizowanych warunkach. Jeśli szukasz pomysłu na krótki wyjazd – Kopna Góra będzie strzałem w dziesiątkę.