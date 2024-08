Fałszywe wezwania na policję! Dostałeś już takiego mejla?

Hakerzy podszywają się pod policjantów i rozsyłają złośliwe oprogramowanie. "Wezwanie na policję" to tak naprawdę zainfekowany załącznik

Podszywanie się pod policjantów to jedna ze stałych metod działania oszustów i naciągaczy. Udający funkcjonariuszy zazwyczaj dzwonią do starszych osób i wyłudzają od nich pieniądze. Teraz jednak także hakerzy rozsyłający złośliwe oprogramowanie zaczęli podawać się za mundurowych. Przed ich wiadomościami ostrzegają policjanci z Białegostoku. Jak działają oszuści? Rozsyłają wiadomości mejlowe, w których podszywają się pod Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Nadawcą wydaje się być na pierwszy rzut oka „Biuro Śledcze Policji”, bo hakerzy podszywają się pod autentyczny adres KWP w Białymstoku. Jednak Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku informuje, że wcale nie rozsyła takich mejli!

"Cała korespondencja w rzeczywistości jest próbą nakłonienia odbiorcy do otwarcia przesłanego załącznika"

Wiadomość zatytułowana „Zawiadomienie o wezwaniu na policję” posiada załącznik „Wezwanie policji 0001308_24.docx.z”, w którym znajduje się złośliwe oprogramowanie, mające wykradać dane użytkowników zainfekowanego komputer. Kto otworzy załącznik, tego komputer zostaje zainfekowany. A to grozi wykradzeniem danych. Policjanci apelują, by w żadnym razie nie otwierać tych załączników. "Cała korespondencja w rzeczywistości jest próbą nakłonienia odbiorcy do otwarcia przesłanego załącznika, co w konsekwencji może prowadzić do utraty danych zgromadzonych na urządzeniu, w tym zapisanych haseł przeglądarek internetowych, informacji o użytkownikach, kluczy licencyjnych oprogramowania biurowego!" - ostrzegają prawdziwi mundurowi i apelują, by przypadki otrzymania takich mejli bezpośrednio zgłosić poprzez stronę https://www.cert.pl/.

