Ferie zimowe to czas, kiedy młodzi ludzie mogą odpocząć od szkoły korzystając z uroków zimy. Dla młodych ludzi ferie zimowe to okazja do naładowania baterii przed drugą połową roku szkolnego. Warto dobrze wykorzystać ten czas, bo kolejna długa przerwa od nauki nastąpi dopiero w Wielkanoc: 17 - 22 kwietnia. Z ferii zimowych cieszy się też branża turystyczna, która w tym okresie przeżywa prawdziwy rozkwit. Ferie zimowe 2025 są podzielone na cztery tury. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Harmonogram ferii zimowych 2025

Od roku szkolnego 2003/2004 zgodnie z przyjętą wówczas zasadą terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego, a w kolejnym – na drugą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły wyłączone są woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego. Poniżej znajdziecie terminy ferii zimowych 2025 z uwzględnieniem podziału na województwa.

Ferie zimowe 2025 kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie

Od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Ferie zimowe 2025 podlaskie i warmińsko-mazurskie

Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 27 stycznia do 9 lutego.

Ferie zimowe 2025 dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie

Od 3 lutego do 16 lutego na feriach przebywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

Ferie zimowe 2025 lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie

Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 17 lutego do 2 marca.

Kto ma teraz ferie? Terminy ferii zimowych 2025 dla miast

Miasto Ferie zimowe 2025 - daty Ferie zimowe 2025 Warszawa 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Kraków 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Poznań 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Łódź 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Katowice 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Gdańsk 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Bydgoszcz 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Toruń 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Olsztyn 27 stycznia - 9 lutego Ferie zimowe 2025 Rzeszów 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Białystok 27 stycznia - 9 lutego Ferie zimowe 2025 Opole 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Wrocław 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Zielona Góra 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Szczecin 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Kielce 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Lublin 17 lutego - 2 marca

Kiedy jakie województwo ma ferie zimowe 2025?

Region Ferie zimowe 2025 - daty Ferie zimowe 2025 Mazowsze 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Małopolska 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Wielkopolska 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Łódzkie 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Śląsk 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Pomorze 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Kujawsko-Pomorskie 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Warmia i Mazury 27 stycznia - 9 lutego Ferie zimowe 2025 Podkarpacie 17 lutego - 2 marca Ferie zimowe 2025 Podlasie 27 stycznia - 9 lutego Ferie zimowe 2025 Opolskie 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Dolny Śląsk 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Lubuskie 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Zachodniopomorskie 3 lutego - 16 lutego Ferie zimowe 2025 Świętokrzyskie 20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe 2025 Lubelszczyzna 17 lutego - 2 marca

