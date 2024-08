Na zakupy do Polski

Nowy rok szkolny 2024/2025. 1 września już nieaktualny. Co się stało? Aktualny kalendarz

Kiedy do szkoły?

Wkróce koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego. Od 1 września na uczniów polskich szkół czekają spore zmiany. Nie będzie już przedmiotu historia i teraźniejszość, pojawią się obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy. I to tylko część z zapowiadanych zmian, które wejdą w życie 1 września. Co ciekawe, 1 września nie jest już aktualną datą. Według kalendarza, nowy rok szkolny rozpocznie się z małym opóźnieniem. Dla wszystkich zestresowanych przypominamy, że w roku szkolnym 2024/2025 będzie dużo wolnego. Ten czas będzie można wykorzystać na krótki wyjazd, wycieczkę czy po prostu beztroski odpoczynek. Niestety na pierwszą długą przerwę od nauki trzeba będzie poczekać do grudnia. Poniżej znajdziecie kalendarz dni wolnych. Uwaga! Nie uwzględniliśmy w nim świąt państwowych i kościelnych.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 - 31 grudnia 2024 r.

Ferie zimowe:

20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie

3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna:

17 kwietnia – 22 kwietnia 2025 r.

Koniec roku szkolnego:

27 czerwca 2025 r.

Wakacje:

28 czerwca - 31 sierpnia 2025 r.

