Spis treści

"Znachor", czyli majstersztyk polskiego kina

Polskie kino jest bogate w produkcje różnego rodzaju, a spora część z nich to prawdziwe perełki. Niektóre, choć powstały jeszcze w ubiegłym wieku, do dziś robią furorę tak jak np. kultowy film reżyserii Jerzego Hoffmana z 1981 roku - "Znachor". Nieco dramatyczna opowieść o kardiochirurgu, który w wyniku pobicia traci pamięć i trafia do małej wsi, gdzie rozpoczyna pracę w młynie, a z czasem staje się miejscowym znachorem, od razu spodobała się widzom.

Produkcja jest kultowa i legendarna do tego stopnia, że na przestrzeni ostatnich lat popularny serwis streamingowy Netflix pokusił się nawet o wydanie nowej wersji filmu, która także odniosła nie lada sukces. Co ciekawe, wersja z 2023 roku była nagrywana w większości w Muzeum Wsi Lubelskiej, natomiast gdzie kręcono ujęcia do "Znachora" z 1981 roku? Choć minęło tyle lat, nadal wielu fanów nie ma o tym pojęcia!

Gdzie kręcono "Znachora"? Oto lokalizacje, w których powstawały legendarne ujęcia!

Spora część widzów po obejrzeniu "Znachora" w reżyserii Jerzego Hoffmana zastanawia się, gdzie kręcono ujęcia i czy można w rzeczywistości udać się na miejsce, by zobaczyć lokalizacje, gdzie aktorzy wcielali się w swoje role? Okazuje się, że tak! "Znachora" nagrywano bowiem głównie w Bielsku Podlaskim, czyli w miasteczku, które od lat 80. niewiele się zmieniło i nawet dziś można zobaczyć tam słynny sklepik, w którym pracowała Anna Dymna czy kultowy ratusz. To właśnie po ulicach tej miejscowości motocyklem do swojej wybranki jeździł hrabia Czyński! Fani filmu z pewnością zastanawiają się także, co z mostkiem, przy którym doszło do wypadku Wilczurówny i hrabiego. Okazuje się, że owe miejsce znajduje się zaledwie 15 kilometrów od Bielska Podlaskiego we wsi Miękisze.

Tutaj kręcono "Znachora" [ZDJĘCIA]

Jakiś czas temu udało się nam odwiedzić Bielsk Podlaski i na własne oczy zobaczyć wyjątkowe miejsca, w których przed laty grali aktorzy "Znachora". W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie tej okolicy. Słynny sklep czy park, po którym Anna Dymna spacerowała z wybrankiem, z pewnością wywołają wiele wspomnień.

Zdjęcia okolicy, w której kręcono "Znachora".