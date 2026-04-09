Gorąco pod białostocką hutą szkła. Pracownicy zorganizowali protest

Trudna sytuacja pracowników białostockiej huty szkła

Białostoccy samorządowcy nie kryją oburzenia. Jak wynika ze stanowiska radnych Miasta Białystok, samorząd czuje się perfidnie oszukany. Prezes obiecywał, że produkcja zostanie w mieście. To właśnie te deklaracje o budowie nowoczesnej huty przy ul. Elewatorskiej lub Andersa pozwoliły mu na sprzedaż dotychczasowej, cennej działki. Dziś po obietnicach nie ma śladu, a zakład przenosi się do Pieńska na Dolnym Śląsku.

- I my, i miasto czujemy się oszukani postawą pana prezesa! Obiecywał utrzymanie produkcji tutaj, w Białymstoku, i chyba tylko dlatego pozwolili mu sprzedać tę ziemię! - mówili pod bramą rozgoryczeni ludzie.

Prezes Leszek Czemiel, pytany o niedotrzymane słowo, reaguje z rozbrajającą szczerością: - Obiecywałem? Politycy też wiele rzeczy obiecują, prawda? Ja niczego nie podpisałem! - ucina krótko.

"Odprawy i zaległe urlopy zostaną wypłacone zgodnie z prawem pracy"

Do wczoraj sytuacja blisko 110 pracowników jawiła się jako dramatyczna. Dostali ultimatum: albo 14 kwietnia stawią się w Pieńsku, albo stracą pracę. Dla wielu to wyrok, bo nie mogą z dnia na dzień porzucić rodzin i domów. Prezes dziś jednak w końcu wyszedł do swoich pracowników.

- Mogę zapewnić, że pracownicy, którzy przyjdą do Biaglassu 14 kwietnia, dostaną swoje świadectwa pracy i wypowiedzenia z pracy z winy pracodawcy. Odprawy i zaległe urlopy zostaną wypłacone zgodnie z prawem pracy - deklaruje Czemiel.

Czy to koniec blisko 100-letniej historii huty w Białymstoku? Wszystko na to wskazuje. Piece wygasły wcześniej niż planowano, a załoga, zamiast świętować jubileusz, musi walczyć o godne odejście z pracy.

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.