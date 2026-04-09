Gorąco pod białostocką hutą szkła. Pracownicy zorganizowali protest

Adam Kardasz
2026-04-09 17:24

Gorąco pod białostocką hutą szkła Biaglass! Zdesperowani pracownicy, którym grozi zwolnienie, jeśli nie pojawią się w pracy... 700 kilometrów od domu, zorganizowali protest. Miasto grzmi o oszustwie, a prezes Leszek Czemiel odpiera zarzuty.

Białostoccy samorządowcy nie kryją oburzenia. Jak wynika ze stanowiska radnych Miasta Białystok, samorząd czuje się perfidnie oszukany. Prezes obiecywał, że produkcja zostanie w mieście. To właśnie te deklaracje o budowie nowoczesnej huty przy ul. Elewatorskiej lub Andersa pozwoliły mu na sprzedaż dotychczasowej, cennej działki. Dziś po obietnicach nie ma śladu, a zakład przenosi się do Pieńska na Dolnym Śląsku.

- I my, i miasto czujemy się oszukani postawą pana prezesa! Obiecywał utrzymanie produkcji tutaj, w Białymstoku, i chyba tylko dlatego pozwolili mu sprzedać tę ziemię! - mówili pod bramą rozgoryczeni ludzie.

Prezes Leszek Czemiel, pytany o niedotrzymane słowo, reaguje z rozbrajającą szczerością: - Obiecywałem? Politycy też wiele rzeczy obiecują, prawda? Ja niczego nie podpisałem! - ucina krótko.

"Odprawy i zaległe urlopy zostaną wypłacone zgodnie z prawem pracy"

Do wczoraj sytuacja blisko 110 pracowników jawiła się jako dramatyczna. Dostali ultimatum: albo 14 kwietnia stawią się w Pieńsku, albo stracą pracę. Dla wielu to wyrok, bo nie mogą z dnia na dzień porzucić rodzin i domów. Prezes dziś jednak w końcu wyszedł do swoich pracowników.

- Mogę zapewnić, że pracownicy, którzy przyjdą do Biaglassu 14 kwietnia, dostaną swoje świadectwa pracy i wypowiedzenia z pracy z winy pracodawcy. Odprawy i zaległe urlopy zostaną wypłacone zgodnie z prawem pracy - deklaruje Czemiel.

Czy to koniec blisko 100-letniej historii huty w Białymstoku? Wszystko na to wskazuje. Piece wygasły wcześniej niż planowano, a załoga, zamiast świętować jubileusz, musi walczyć o godne odejście z pracy.

