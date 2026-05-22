Atak na białostockiego taksówkarza. 31-latek usłyszał zarzuty

Jacek Chlewicki
2026-05-22 9:51

Nocny kurs taksówką w Białymstoku zakończył się interwencją policji. Nietrzeźwy pasażer miał zaatakować kierowcę podczas przejazdu. 31-letni mieszkaniec miasta został zatrzymany przez patrolówkę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło w środku nocy. Do policjantów z komisariatu przy ul. Warszawskiej zgłosił się kierowca taksówki. Jak relacjonował, podczas przewozu pasażera doszło do awantury. Według jego relacji pasażer najpierw zaczął się wykłócać i kierować groźby pod jego adresem. Po chwili agresja miała przerodzić się w atak fizyczny. Napastnik złapał kierowcę za szyję i zaczął nim szarpać.

Taksówkarz zdołał zatrzymać pojazd, jednak agresywny pasażer uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci z białostockiej patrolówki natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

Chwilę później funkcjonariusze zauważyli podejrzanego idącego chodnikiem w centrum miasta. 31-letni białostoczanin został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut gróźb karalnych oraz uszkodzenia ciała. Zgodnie z przepisami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

BIAŁYSTOK