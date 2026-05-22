Ciepły i słoneczny weekend w Białymstoku. Finał przyniesie jednak deszcz

Pogoda w Białymstoku: 22-24 maja

Weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem stopniowego ocieplenia, jednak nie przez cały czas pogoda będzie w pełni stabilna. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, zapowiadają się jako czas słonecznej aury, idealnej do aktywności na zewnątrz. Sytuacja zmieni się w ostatni dzień weekendu, który mimo najwyższej temperatury przyniesie również przelotne opady deszczu.

Słoneczny piątek na początek

Weekend rozpocznie się w Białymstoku bardzo przyjemnie. W piątek, 22 maja, na niebie pojawi się niewiele chmur, co pozwoli cieszyć się dużą ilością słońca przez cały dzień. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie komfortowe 20 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak znacznie chłodniejsza, z temperaturą minimalną spadającą do około 12 stopni. Pogodę uzupełni umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s.

Sobota jeszcze cieplejsza i spokojniejsza

Sobota, 23 maja, przyniesie kontynuację dobrej aury z poprzedniego dnia, a nawet lekką poprawę. To będzie kolejny dzień z niewielkim zachmurzeniem i bez jakichkolwiek opadów. Temperatura w ciągu dnia jeszcze trochę wzrośnie, do około 21 stopni, co sprawi, że odczuwalnie będzie bardzo ciepło. Co ciekawe, noc z soboty na niedzielę zapowiada się na najchłodniejszą w ten weekend – termometry mogą pokazać zaledwie 8 stopni Celsjusza. Zrobi się też spokojniej, ponieważ wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela z deszczem, ale i najwyższą temperaturą

Ostatni dzień weekendu, 24 maja, przyniesie w Białymstoku wyraźną zmianę w pogodzie. Choć niedziela będzie najcieplejszym dniem tego weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą 22 stopni, to właśnie wtedy trzeba będzie liczyć się z opadami. Prognozy wskazują na słaby deszcz, który może pojawić się w ciągu dnia. Razem z chmurami deszczowymi powróci też silniejszy wiatr, który może osiągać prędkość około 5 m/s. Noc będzie już cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną w okolicach 11 stopni.

Jak spędzić ten weekend w Białymstoku?

Słoneczna i ciepła pogoda w piątek oraz sobotę stwarza doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To idealny moment na dłuższe spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy po prostu relaks w miejskich ogrodach przy książce. Warto w pełni wykorzystać te dwa dni, ponieważ niedziela może wymagać korekty planów. Słabe opady deszczu nie muszą oznaczać rezygnacji ze wszystkich aktywności, ale z pewnością warto zabrać ze sobą parasol na krótszy spacer. Może to być też dobra okazja, by wybrać się do kina, na wystawę czy do ulubionej kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather