Starbucks wkracza do Białegostoku. Wiemy, kiedy otwarcie i gdzie wypijesz kawę

Starbucks po raz pierwszy zawita do Białegostoku

Mimo statusu największego ośrodka miejskiego w północno-wschodniej części kraju, Białystok długo czekał na pojawienie się kawiarni z zielonym logo. Ta sytuacja budziła zdziwienie wśród mieszkańców, biorąc pod uwagę, że marka od lat prężnie działa w innych głównych miastach Polski. Kwestia debiutu sieci regularnie wywoływała dyskusje w sieci. Użytkownicy lokalnych grup internetowych często zaznaczali, że otwarcie lokalu tej globalnej marki podniosłoby prestiż miasta i stanowiło dowód jego metropolitalnego charakteru. Wszystko wskazuje na to, że te długoletnie prośby wkrótce zostaną zrealizowane. Według doniesień serwisu Białystok Online, premiera pierwszego Starbucksa w stolicy Podlasia będzie miała miejsce 29 czerwca 2026 roku na terenie Galerii Jurowieckiej.

Starbucks to globalny lider w branży kawiarnianej

Starbucks niezaprzeczalnie króluje wśród sieci kawiarnianych na całym globie. Historia firmy rozpoczęła się ponad pół wieku temu, w 1971 roku, w amerykańskim mieście Seattle, powszechnie uważanym za kolebkę współczesnych trendów kawowych. W swoich początkach biznes ten funkcjonował jedynie jako skromna palarnia i punkt sprzedaży ziaren. Z biegiem lat przekształcił się jednak w potężną, międzynarodową korporację, której punkty można znaleźć na każdym kontynencie, w większości światowych metropolii. Sukces marki to nie tylko zasługa samej kawy, ale także unikalnego stylu obsługi. Kultowe kubki z wizerunkiem syreny oraz spersonalizowane podejście, polegające na zapisywaniu imion gości na zamówieniach, stały się znakami rozpoznawczymi firmy. Sieć przyciąga rzesze fanów również dzięki swoim kultowym napojom sezonowym, z jesienną Pumpkin Spice Latte oraz zimowymi propozycjami o smaku piernika czy cynamonu na czele.

Białystok wkrótce na polskiej mapie Starbucksa

Amerykański gigant wkroczył na polski rynek kilkanaście lat temu, uruchamiając swój pierwszy punkt w Warszawie w 2009 roku. Od tamtego momentu marka konsekwentnie poszerza swoją obecność, otwierając lokale w kluczowych aglomeracjach takich jak Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław czy Śląsk. Do tej pory stolica województwa podlaskiego stanowiła rzucający się w oczy brak w portfolio polskiego oddziału firmy. Planowane pojawienie się kawiarni w przestrzeniach Galerii Jurowieckiej ostatecznie zakończy ten etap, dołączając Białystok do prestiżowego grona miast goszczących słynną sieć.