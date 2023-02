Rolnicy. Podlasie. Wstrętne donosy na Emilię Korolczuk. To się nie mieści w głowie! "Ludzka zawiść nie zna granic"

We wtorek (21.02) na DK 19 w rejonie wsi Turny Małe (pow. siemiatycki) doszło do wypadku z udziałem ciężarówki i busa. Zgłoszenie o zdarzeniu policjanci otrzymali o godz. 13.13. - Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca ciągnika siodłowego zderzył się z busem, a następnie wbił się w bariery energochłonne - informuje Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji. Kierowca busa pojechał do szpitala, policja nie informuje w jakim jest stanie. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia potrwają około 2 godzin. Kierowcy z Siemiatycz powinni kierować się na Sokołów Podlaski. Natomiast z Łosic na Siedlce. Czytaj też: Grób Krystianka utonął w białych kwiatach. "Śpij spokojnie". Chłopiec zginął w wypadku na DK 19.

