Groźny wypadek. Pociąg towarowy staranował ciężarówkę

AKTUALIZACJA: Do zdarzenia doszło o godz. 9.40 na linii kolejowej Suwałki–Trakiszki, na obrzeżach Suwałk, w rejonie ul. Północnej. Kierowca ciężarówki wjechał pod pociąg towarowy relacji Białystok–Mockava i został poszkodowany. Wykolejona lokomotywa zablokowała trasę, a do ustawienia jej na torach zostanie wykorzystany specjalistyczny pojazd ratowniczy. Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów został wstrzymany, dlatego PKP Intercity uruchomiło zastępczą komunikację autobusową. Jak przekazał Tomasz Łotowski z PKP PLK, po oszacowaniu strat spółka podejmie działania zmierzające do dochodzenia roszczeń wobec sprawcy.

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Funkcjonariusze policji ustalili, że do tej niebezpiecznej kolizji doszło tuż przed godziną 10. Skład towarowy, którego ładunek stanowiły naczepy przeznaczone dla samochodów ciężarowych, zmierzał od strony Suwałk w kierunku Okuniowca.

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Lokomotywa uderzyła w tira, gdy ten przejeżdżał przez niestrzeżony przejazd. Służby ratunkowe zabrały poszkodowanego kierowcę do pobliskiego szpitala. - Kierujący samochodem ciężarowym przetransportowany do szpitala. Przejazd kolejowy zablokowany. Ruch kolejowy i samochodowy wstrzymany - przekazał podkom. Karol Górski, oficer prasowy KMP w Suwałkach.