Policja przerwała imprezę. Odnaleziono zaginione nastolatki i zatrzymano 4 mężczyzn

W mieszkaniu funkcjonariusze odnaleźli dwie nieletnie dziewczyny w wieku 15 i 16 lat, które wcześniej zgłoszono jako zaginione. Sprawą ich poszukiwań zajmowały się komendy w Ostrołęce i Białymstoku. Wśród imprezowiczów znajdował się również mężczyzna unikający zapłaty zasądzonej kary.

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Łomżyńscy kryminalni przystąpili do działania po otrzymaniu sygnału o zaginięciu 15-letniej dziewczyny z Ostrołęki. Trop zaprowadził ich do jednego z łomżyńskich lokali, gdzie w trakcie trwającej zabawy zastano sześć osób. Weryfikacja danych obecnych tam 15- i 16-latki szybko potwierdziła, że obie dziewczyny były od kilku dni poszukiwane przez policjantów z Ostrołęki i Białegostoku.

Szesnastolatka została oddana pod opiekę ojca, który zjawił się we wskazanym miejscu. Z kolei 15-letnia dziewczyna trafiła do Policyjnej Izby Dziecka mieszczącej się w Białymstoku.

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Narkotyki i poszukiwany 19-latek podczas imprezy w Łomży

W trakcie sprawdzania tożsamości uczestników zabawy okazało się, że jeden z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. 19-letni mężczyzna miał do zapłacenia 150 złotych grzywny za kradzież. Ze względu na zignorowanie tego obowiązku, najbliższe trzy doby spędzi w areszcie.

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To jednak nie był koniec niespodzianek dla policjantów. Podczas przeszukania trzech innych uczestników imprezy ujawniono u nich roślinny susz. Szybko ustalono, że jest to marihuana. Mężczyźni w wieku 17, 19 i 20 lat zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Teraz odpowiedzą za posiadanie narkotyków, za co przepisy przewidują karę nawet do trzech lat pozbawienia wolności.