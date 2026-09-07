Princess, Walkiria i cztery Nirvany. Najbardziej niezwykłe imiona z rejestru PESEL

Rejestr PESEL obejmuje dziesiątki tysięcy wariantów żeńskich imion. Obok Anny, Katarzyny czy Małgorzaty można znaleźć w nim znacznie bardziej zaskakujące pozycje. Część z nich zwraca uwagę nietypowym brzmieniem, a część wywołuje natychmiastowe skojarzenia z mitologią, popkulturą lub otaczającym nas światem.

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Zestawienie dotyczy pierwszych imion żyjących osób figurujących w rejestrze. Nie pokazuje ich wieku, obywatelstwa ani roku nadania imienia, dlatego nie można na jego podstawie ocenić aktualnych wyborów rodziców. Liczby pozwalają jednak zobaczyć, jak niezwykłe imiona można znaleźć w oficjalnych danych.