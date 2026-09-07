Princess, Walkiria i cztery Nirvany. Najbardziej niezwykłe imiona z rejestru PESEL

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-09-07 9:48

Niektóre brzmią jak tytuły arystokratyczne, inne nawiązują do mitologii, przyrody, muzyki albo popularnych słów z języka angielskiego. Choć trudno wyobrazić je sobie w polskich dokumentach, naprawdę widnieją w rejestrze PESEL. Najrzadsze z nich noszą zaledwie dwie osoby.

Rejestr PESEL obejmuje dziesiątki tysięcy wariantów żeńskich imion. Obok Anny, Katarzyny czy Małgorzaty można znaleźć w nim znacznie bardziej zaskakujące pozycje. Część z nich zwraca uwagę nietypowym brzmieniem, a część wywołuje natychmiastowe skojarzenia z mitologią, popkulturą lub otaczającym nas światem.

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Zestawienie dotyczy pierwszych imion żyjących osób figurujących w rejestrze. Nie pokazuje ich wieku, obywatelstwa ani roku nadania imienia, dlatego nie można na jego podstawie ocenić aktualnych wyborów rodziców. Liczby pozwalają jednak zobaczyć, jak niezwykłe imiona można znaleźć w oficjalnych danych.

Portret uśmiechniętej kobiety o brązowych włosach. O nietypowych imionach w Polsce przeczytasz na SE Białystok.
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