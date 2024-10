Wiekopomny moment dla Łomży. "Miasto wolne od tirów"

Patrycja w 8. miesiącu ciąży wsiadła do auta z pijanym kierowcą. Krzysztofowi grozi do 20 lat więzienia

Udostępnienie łomżyńskiej obwodnicy kierowcom, wraz z nową przeprawą przez dolinę rzeki Narew, oznacza że przejezdna jest już cała trasa Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku, a z Łomży wyprowadzony został ruch tranzytowy - podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Do użytku oddano lewą, zachodnią nitkę łomżyńskiej obwodnicy, prawa jest w budowie.

Obwodnica Łomży to blisko 13 km odcinek S61 od węzła drogowego Łomża Zachód do węzła Kolno. Ponieważ ruch w obu kierunkach odbywa się jedną jezdnią, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania. - Nie ma natomiast ograniczeń tonażowych, co sprawia, że z obwodnicy mogą korzystać pojazdy ciężkie. Wyłączone z ruchu są także węzły Nowogród i Łomża Północ, które będą oddane do użytku wraz z drugą jezdnią w 2025 r. - poinformowała GDDKiA.

Obwodnica Łomży otwarta. "Znikną tiry, znikną utrudnienia"

Uczestniczący w otwarciu obwodnicy politycy i lokalni samorządowcy podkreślali, że oddanie do użytku tej inwestycji to wyczekiwane od lat wyprowadzenie tirów z Łomży, ważne także dla sąsiednich gmin. Podkreślano, że uciążliwość tirów była duża. - Trzynasty odcinek realizacyjny Via Baltiki, 13-kilometrowy. Trudno nie powiedzieć, że to szczęśliwa trzynastka dla miasta Łomży i okolic Łomży. Znikną tiry, znikną te utrudnienia, te spaliny, które tak bardzo utrudniają życie - powiedział dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek dodał, że to "wiekopomny" moment dla Łomży. "Można ogłosić dzisiaj, że Łomża jest miastem wolnym od tirów, od potoków ciężkich pojazdów, od korków, od powietrza zmieszanego ze spalinami" - powiedział.

Via Baltica. Najdłuższy most w Podlaskiem

W ramach budowy obwodnicy powstał także najdłuższy most w Podlaskiem. Przeprawa nad doliną Narwi ma 1,2 km. "Umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką. Przestrzeń pod obiektem pełni funkcję przejścia dla zwierząt. Znajdą się tam również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym" - podała GDDKiA.

Via Baltica prowadząca do krajów nadbałtyckich ma w Polsce 220 km.

Łomża. Pościg za piratem drogowym. Policja zatrzymuje pasażera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.