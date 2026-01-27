Gołoledź w woj. podlaskim. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-27 8:34

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przed opadami marznącymi, które obowiązuje na terenie województwa podlaskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 procent.

Gołoledź w woj. podlaskim. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Zgodnie z prognozami, w regionie mogą występować słabe, a przejściowo także umiarkowane opady marznącego deszczu oraz mżawki. Zjawiska te powodują powstawanie gołoledzi, co znacząco pogarsza warunki na drogach i chodnikach. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do 27 stycznia 2026 roku do godziny 12:00.

Komunikat meteorologiczny IMGW

IMGW opublikował również komunikat meteorologiczny dotyczący bieżącej sytuacji pogodowej w woj. podlaskim. Jak wynika z informacji Instytutu, lokalnie nadal notowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, które powodują gołoledź. Opady mogą utrzymywać się do godzin okołopołudniowych.

Czytaj też: Mimo mrozu i śniegu ćwiczyli w terenie. Intensywne szkolenia 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Komunikat obowiązuje od 27 stycznia 2026 roku od godziny 06:41 do godziny 10. IMGW zaznacza jednocześnie, że został on przygotowany na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych. Lokalnie przebieg zjawisk może różnić się od prognozowanego.

Trudne warunki na drogach

Gołoledź stanowi poważne zagrożenie dla kierowców i pieszych. Nawet niewielkie opady marznące mogą prowadzić do nagłego oblodzenia nawierzchni, zwiększając ryzyko wypadków i poślizgów. Służby apelują o zachowanie ostrożności oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.

Czytaj też: To będzie imię numer jeden w 2026 roku. Delikatne, krótkie i uniwersalne

IMGW zaleca śledzenie kolejnych komunikatów i ostrzeżeń pogodowych, ponieważ sytuacja może ulegać dynamicznym zmianom.

Akcja 'Zima' w Krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMGW
IMGW PROGNOZA
IMGW OSTRZEŻENIE