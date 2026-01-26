Mimo mrozu i śniegu ćwiczyli w terenie. Intensywne szkolenia 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

2026-01-26

Mimo zimowej aury i niskich temperatur żołnierze-ochotnicy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej licznie wzięli udział w kolejnych szkoleniach rotacyjnych. W miniony weekend swoje umiejętności doskonaliło kilkuset terytorialsów z różnych pododdziałów brygady.

  • Kilkuset żołnierzy-ochotników 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięło udział w weekendowych szkoleniach rotacyjnych
  • Były to pierwsze w tym roku szkolenia realizowane przez kolejne pododdziały brygady
  • W ćwiczeniach uczestniczyli zarówno żołnierze na etapie szkolenia indywidualnego, jak i bardziej doświadczeni terytorialsi

Były to pierwsze w tym roku szkolenia rotacyjne realizowane przez kolejne pododdziały 1 Podlaskiej Brygady OT. Uczestniczyli w nich zarówno żołnierze rozpoczynający swoją drogę w Wojskach Obrony Terytorialnej, jak i ci bardziej doświadczeni, będący na dalszych etapach szkolenia. Żołnierze na etapie szkolenia indywidualnego rozwijali wiedzę i umiejętności zdobyte wcześniej podczas szkolenia podstawowego, tzw. „szesnastki”. Bardziej zaawansowani terytorialsi skupiali się natomiast na praktycznym wykorzystaniu posiadanych kompetencji w ramach współdziałania różnych specjalności na poziomie sekcji.

Podczas weekendowych zajęć żołnierze ćwiczyli m.in. działania nieregularne oraz poruszanie się w trudnym terenie przy wykorzystaniu różnych technik. Ważnym elementem szkolenia było także pierwsze w tym roku szkolenie strzeleckie. Terytorialsi doskonalili prowadzenie skutecznego ognia z etatowej broni, zwracając uwagę na precyzję i bezpieczeństwo.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” została sformowana w 2016 roku jako jedna z pierwszych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednostka liczy ponad 2,5 tysiąca żołnierzy. W jej skład wchodzą trzy bataliony lekkiej piechoty stacjonujące w Białymstoku, Łomży i Dąbrowie-Moczydłach, dwa bataliony obrony pogranicza w Suwałkach i Hajnówce oraz samodzielne kompanie.

Brygada utrzymuje siły i środki w gotowości w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Dowodzi nią generał brygady Mieczysław Gurgielewicz.

