IMGW ostrzega woj. podlaskie. W tej części regionu sytuacja będzie niebezpieczna. Prognoza pogody na cały tydzień

Z ostrzeżeń IMGW wynika, że na terenie północnej i centralnej części woj. podlaskiego prognozowane są we wtorek (6.02) marznące opady powodujące gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 18 w rejonie Łomży oraz do 21 na Suwalszczyźnie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 procent.

Prognoza pogody IMGW dla woj. podlaskiego na najbliższe dni:

07/08 - 08.02 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

08/09 - 09.02 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

09/10 - 10.02 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie duże, okresami słabe opady deszczu, miejscami marznące i i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura maksymalna od -2°C na północy województwa do 2°C na południu województwa. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

10/11 - 11.02 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie duże, okresami słabe opady deszczu, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

11/12 - 12.02 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie duże, okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

