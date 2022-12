Życzenia na Wigilię. Co powiedzieć przy świątecznym stole? Tradycyjne, proste i krótkie życzenia świąteczne

Szklanka w Białymstoku. Wstrzymano ruch autobusów

Autobusy, a przynajmniej ich część, wyjechała już na ulice Białegostoku: - Sytuacja na drogach się poprawia. Autobusy będą stopniowo wyjeżdżały na ulice. Cały czas monitorujemy warunki drogowe. Jeśli stan ulic się pogorszy będziemy o tym informowali na bieżąco. Jest lepiej, ale zachowujmy ostrożność - napisał prezydent Białegostoku.

IMGW prognozuje, że we wtorek w woj. podlaskim wystąpią opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. We wtorek od samego rana w regionie jest potwornie ślisko. - Wstrzymaliśmy ruch autobusów w Białymstoku. Panująca gołoledź uniemożliwia bezpieczne poruszanie się nimi po drogach. Firmy odśnieżające już kolejny raz posypują ulice solą - napisał z samego rana na Twitterze prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

Lekcje w białostockich szkołach odwołane

Prezydent Białegostoku zaapelował do dyrektorów szkół, aby z uwagi na trudną sytuację komunikacyjną odwołali oni zajęcia dydaktyczne w szkołach. - Dzieciom, które dotrą do szkół zostanie zapewniona opieka wychowawcza w świetlicach - dodał Tadeusz Truskolaski

Szklanka na ulicach. Dramat na białostockich osiedlach. Auta nie mogą wyjechać

Samochody mają problem z pokonaniem oblodzonych wzniesień. - Wszystkie podjazdy poblokowane przez auta, które nie mogą podjechać pod górę. Szklanka - komentują internauci. - Jakaś masakra, półtorej godziny próbowałam wydostać się z Piasta do pracy na Dziesięciny. Niestety wróciłam przemoczona, zamarznięta. Kto nie musi niech siedzi w domu. Jak żyje nie widziałam takiego lodu - podsumowała inna białostoczanka.

- Uważajcie na siebie dziś w drodze do pracy. Na drogach miasta bardzo trudna sytuacja. 47 pługopiaskarek już trzeci raz objeżdża (od 4:00) miasto posypując ulice solą. Padający deszcz i zmarznięta ziemia oznaczają gołoledź - ostrzega UM Białystok.

Uwaga na gołoledź! Lepiej zostań w domu

Pamiętajmy, aby dostosować prędkość jazdy do warunków na drogach. Gołoledź jest też niebezpieczna dla pieszych - śliskie chodniki mogą skończyć się wizytą u ortopedy, dlatego lepiej tego dnia zrezygnować z obcasów na rzecz stabilnego obuwia na płaskiej podeszwie. Najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu, jeżeli mamy taką możliwość. Lepiej poczekać aż sytuacja za oknem ustabilizuje się i przestanie być ślisko. Alert przed gołoledzią obowiązuje co najmniej do godziny 14.

