Imieniny 24 grudnia. Życzenia imieninowe dla Adama i Ewy. Piękne teksty do wysłania

W środę 24 grudnia wypadają imieniny Adama i Ewy. Życzenia z okazji imienin Adama i Ewy składane w Wigilię mają wyjątkowy charakter, bo łączą osobisty wymiar święta z jednym z najważniejszych dni w polskim kalendarzu. To moment, w którym obok bożonarodzeniowych życzeń pojawiają się ciepłe słowa skierowane do solenizantów, często wzbogacone o odniesienia do spokoju, bliskości i nadziei kojarzonych z wieczorem wigilijnym.

Adam, z okazji imienin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy!

Życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe. Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!

W dniu Twoich imienin, życzę Ci dużo zdrówka, mało smutków, bardzo wiele radości i jeszcze, jeszcze mniej smutków!

Ewa, aby w Twoim życiu zawsze świeciło słońce! Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! By życie Twe było kwiatami usłane, tak piękne i czyste jak letni poranek.

Ewa, z okazji Twoich imienin życzę Ci dużo szczęścia, pomyślności, w bród pieniędzy i miłości.

Imieniny Adama i Ewy w Wigilię. Wyjątkowe życzenia na 24 grudnia

Adam! Z okazji imienin życzę Ci zdrowia, dużo pieniędzy i uśmiechu na każdy dzień!

Dziś są Twoje imieniny. Z tej okazji życzę Ci tak po prostu.. zdrówka i spełnienia marzeń!

Morze najwspanialszych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności życzy..

Ewa! W dniu Twoich imienin, ślę Ci gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia!

Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe. Pociechy z każdego dnia, radości z małych rzeczy i wszystkiego naj, naj!

Dziś są Twoje imieniny! Życzę Ci, aby nigdy nie zabrakło Ci przyjaciół, pieniędzy i zdrowia!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Adam! Dziś są Twoje imieniny! Niech w Twoim życiu zawsze świeci słońce, a w portfelu zawsze będzie pełno gotówki lub kart płatniczych.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Zdrówka, szczęścia i tego, czego sam sobie życzysz!