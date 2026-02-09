Wybrano najlepsze imię dla psa w 2026 roku. Aż 878 Polek nosi to imię

Wybór imienia dla psa to dziś coś więcej niż tylko sympatyczny detal. W 2026 roku właściciele coraz częściej kierują się trendami, brzmieniem i tym, co podpowiada sztuczna inteligencja. Co ciekawe, jedno z najczęściej wskazywanych imion nie jest wcale przypadkowe - nosi je także niewiele Polek, co czyni je wyjątkowym i nadal dość rzadkim wyborem.

AI przeanalizowała najczęściej wybierane imiona, ich brzmienie oraz popularność wśród opiekunów czworonogów. Wniosek? Jedno imię zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Według analizy sztucznej inteligencji (skorzystaliśmy z ChataGPT), najmodniejszym i najbardziej uniwersalnym imieniem dla psa w 2026 roku jest... Luna. To imię krótkie, melodyjne i łatwe do zapamiętania zarówno dla zwierzaka, jak i właściciela. Pasuje do suczek małych ras, ale również do większych psów o spokojnym charakterze. „Luna” kojarzy się z księżycem, delikatnością i tajemniczością - a takie imiona coraz częściej wybierają właściciele w Polsce i na świecie. Co ciekawe, według aktualnego wykazu imion żeńskich osób żyjących w Polsce (rejestr PESEL) imię Luna nosi obecnie... 878 Polek.

Dlaczego właśnie to imię wygrywa?

Sztuczna inteligencja zwraca uwagę na kilka kluczowych cech:

  • jest krótkie i łatwe do wypowiedzenia
  • dobrze brzmi podczas wołania psa na spacerze
  • ma pozytywne skojarzenia
  • pasuje do różnych ras i charakterów
  • jest modne, ale nie przesadnie popularne

W 2026 roku właściciele coraz częściej wybierają imiona, które brzmią nowocześnie i mają miękkie, przyjazne brzmienie.

Jak wybrać idealne imię dla psa? Eksperci przypominają, że najlepsze imię powinno być: krótkie (1–2 sylaby), łatwe do rozpoznania przez psa, inne niż popularne komendy („siad”, „chodź”), dopasowane do charakteru pupila. Warto też przez kilka dni sprawdzić, jak pies reaguje na wybrane imię.

