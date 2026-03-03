Incydent na dworcu w Szepietowie. Papieros zdradził obywatela Ukrainy

patrol SOK podjął interwencję na stacji w Szepietowie,

przyczyną zainteresowania służb był papieros zapalony w niedozwolonym miejscu przez 48-latka,

mężczyzna legitymował się paszportem, który stracił ważność w 2016 roku,

Straż Graniczna potwierdziła nielegalny status pobytu cudzoziemca,

dalsze postępowanie prowadzą funkcjonariusze z placówki w Białymstoku.

Rutynowy obchód terenu stacji kolejowej w Szepietowie, prowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Białymstoku, zakończył się zatrzymaniem podróżnego. Mężczyzna zignorował przepisy porządkowe i zapalił papierosa w miejscu objętym zakazem, co natychmiast przykuło uwagę mundurowych. Wobec jawnego wykroczenia strażnicy postanowili podjąć stosowną interwencję.

Podczas legitymowania wyszły na jaw personalia sprawcy wykroczenia. Ustalono, że zatrzymany to 48-letni obywatel Ukrainy. Sprawa szybko wykroczyła poza ramy zwykłego mandatu za palenie tytoniu.

Nieważny paszport i działania Straży Granicznej

Weryfikacja dokumentów przyniosła zaskakujące rezultaty, gdyż cudzoziemiec dysponował jedynie paszportem, którego termin ważności upłynął w czerwcu 2016 roku. Sytuacja wymagała zaangażowania innych służb, dlatego na miejsce wezwano patrol Straży Granicznej. Przeprowadzona przez pograniczników szczegółowa kontrola potwierdziła, że 48-latek przebywa na terytorium Rzeczypospolitej nielegalnie.

Obywatel Ukrainy został przekazany w ręce odpowiednich organów. Dalsze czynności administracyjne w tej sprawie realizuje obecnie Placówka Straży Granicznej w Białymstoku.