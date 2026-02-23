Śmierć 27-letniej Karoliny wstrząsnęła Augustowem. Byłe partnerki Michała Ż. zgłaszają się na policję

27-letnia Karolina F. z Augustowa zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach.

Po jej śmierci na policję i do prokuratury zgłosiły się inne kobiety z otoczenia Michała Ż. (35 l.).

Dotąd przesłuchano dwie byłe partnerki mężczyzny.

Wobec 35-latka zastosowano tymczasowy areszt.

Michał Ż. usłyszał zarzuty i odmówił składania wyjaśnień.

Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Równolegle trwa postępowanie wyjaśniające przyczynę i okoliczności śmierci 27-latki.

Sprawa śmierci młodej kobiety wstrząsnęła miastem. Znajomi Karoliny F. przyznają, że wiedzieli, iż atmosfera w jej związku z Michałem Ż. (35 l.) była napięta. Ale teraz na jaw wciąż wychodzą kolejne, niepokojące informacje. – Mogę potwierdzić, że po ujawnieniu informacji o śmierci pani Karoliny na policję i do prokuratury zaczęły zgłaszać się inne kobiety – tak byłe partnerki jak i osoby z jego otoczenia – powiedział „Super Expressowi” Prokurator Rejonowy Sebastian Piekarski.

Jak ustaliliśmy, dotąd przesłuchano dwie byłe partnerki 35-latka. Po analizie ich zeznań śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec Michała Ż. tymczasowego aresztowania. Prokuratur podkreśla, że zatrzymanie ma związek ze sprawami dotyczącymi jego przeszłości. – Z uwagi na osobisty i intymny charakter ujawnionych faktów nie możemy udzielać bardziej szczegółowych informacji – zaznacza prokurator.

Równolegle prowadzone jest postępowanie mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności i przyczyny śmierci Karoliny F. Śledczy badają wszystkie wątki, zabezpieczają materiał dowodowy i czekają na opinie biegłych.

Michał Ż. usłyszał zarzuty, jednak odmówił składania wyjaśnień, tak w przypadku zdarzenia z 14 lutego, jak i wydarzeń, w związku z którymi usłyszał zarzuty. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. W Augustowie coraz częściej padają pytania, czy można było powstrzymać dramat. Czy gdyby ktoś zareagował szybciej, czy gdyby któraś ze skrzywdzonych przez niego wcześniej kobiet odważyła od razu pójść na policje, Karolina dziś by żyła?

