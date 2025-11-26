Incydent na torach koło Suwałk. Kolejny akt sabotażu? Nowe ustalenia policji

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-26 10:28

Incydent, który we wtorek opisywały ogólnopolskie media jako możliwy akt sabotażu na torach w rejonie Suwalszczyzny, zyskał nowe wyjaśnienie. Podlaska policja ustaliła, że maszynista jadący przez Raczki zauważył na torach gałęzie i zatrzymał lokomotywę, a trop prowadzi do młodzieży, która miała je tam ułożyć.

Incydent na torach koło Suwałk. Nowe ustalenia policji

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Lokomotywa jadąca przez Raczki musiała się zatrzymać 13 listopada przed godz. 20.
  • Maszynista zauważył na torach gałęzie o średnicy około 4 cm.
  • Na miejscu funkcjonariusze znaleźli także puszki po piwie.
  • Policja informuje, że ze zgłoszenia wynika, iż gałęzie miała ułożyć młodzież.
  • Sprawa jest prowadzona w kierunku wykroczenia z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

We wtorek ogólnopolskie media informowały o domniemanym akcie sabotażu, do którego doszło na torach na terenie Suwalszczyzny. W środę (26.11) podlaska policja podała więcej szczegółów, które rozwiewają wątpliwości. Okazuje się, że 13 listopada przed godz. 20 maszynista lokomotywy jadącej przez Raczki (pow. suwalski) zauważył gałęzie (około 4 cm średnicy) leżące na torach. Torowiskiem jechały tylko dwie spięte ze sobą lokomotywy, które nie ciągnęły żadnych wagonów.

- Maszynista zatrzymał lokomotywę sprzątnął gałęzie i pojechał dalej. Policjanci pracujący na miejscu obok torów znaleźli też puszki po piwie - informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku. - Ze zgłoszenia jakie dostaliśmy wynika, że gałęzie poukładała młodzież - dodaje Krupa.

Policjanci w Suwałkach prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające w kierunku art. 145 Kodeksu Wykroczeń - "zanieczyszczanie lub zaśmiecanie obszaru kolejowego lub miejsc publicznych".

15-16 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do incydentów dywersyjnych. W Mice eksplozja ładunku wybuchowego uszkodziła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji Gołąb, pociąg musiał gwałtownie hamować z powodu zniszczonej linii kolejowej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań o charakterze terrorystycznym wymierzonych w infrastrukturę kolejową i dokonanych na rzecz obcego wywiadu.

Uszkodzony przewód wybił szybę w wagonie
Drogowe przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte
7 zdjęć
Białystok SE Google News
