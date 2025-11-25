Pogrzeb Ireny Rupińskiej i 2-letniego Bogusia. Szczególna prośba rodziny. Piękny gest

W Szumowie trwają przygotowania do pogrzebu Ireny Rupińskiej i jej 2-letniego wnuczka, którzy zginęli w tragicznym pożarze domu.

Rodzina zmarłych wystosowała wzruszającą prośbę, by zamiast kwiatów wspierać zbiórkę na leczenie chorego Antosia Krupiennika.

Irena Rupińska była znaną bizneswoman, a jej śmierć poruszyła lokalną społeczność i świat polityki.

54-letnia Irena Rupińska była współtwórczynią jednej z największych podlaskich firm surowcowych – ZPK Rupińscy, która od ponad 20 lat realizuje inwestycje w całym kraju. W skład grupy wchodzi również firma Natrix, producent prefabrykatów betonowych. Małżeństwo Rupińskich od lat zaliczało się do najzamożniejszych Polaków – w rankingach „Forbesa” plasowali się w pierwszej setce, a ich majątek w 2017 roku przekraczał 500 mln zł. ZPK Rupińscy regularnie pojawia się w zestawieniach najcenniejszych firm rodzinnych.

Wieść o tragedii poruszyła nie tylko lokalną społeczność, lecz także środowisko biznesowe i polityczne.

– Z głębokim poruszeniem i smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Ś.P. Ireny Rupińskiej oraz jej najdroższego wnuczka. Odeszli nagle, pozostawiając pustkę, której nie sposób opisać słowami. W tym szczególnie bolesnym czasie łączę się w żalu z Rodziną i wszystkimi Bliskimi – napisał minister rolnictwa Stanisław Krajewski.

Tragiczny pożar w Szumowie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę, 22 listopada. Zgłoszenie o pożarze domu strażacy otrzymali o godz. 17:46. Po dotarciu na miejsce zastali budynek objęty ogniem. Z płonącego wnętrza ewakuowano dwie nieprzytomne osoby – 54-letnią kobietę i 2-letnie dziecko. Ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie przekazali poszkodowanych zespołom ratownictwa medycznego. Mimo wysiłków służb życia kobiety i chłopca nie udało się uratować.

Do szpitala przewieziono również dwóch mężczyzn, którzy pozostali pod opieką lekarzy. Po ugaszeniu pożaru strażacy przewietrzyli budynek i sprawdzili go detektorami wielogazowymi – nie stwierdzono dodatkowych zagrożeń. Policja pod nadzorem prokuratora przeprowadziła dalsze czynności wyjaśniające.

Pogrzeb Ireny Rupińskiej i 2-letniego Bogusia

Wystawienie ciał Ireny Rupińskiej i 2-letniego Bogusia odbędzie się w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie 27 listopada w godz. 16:00–20:00 oraz 28 listopada od godz. 10:30. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 28 listopada o godz. 11:30, po czym trumny zostaną odprowadzone na cmentarz parafialny.

Bliscy zwracają się z wyjątkowym apelem: zamiast kwiatów proszą o datki na leczenie Antosia Krupiennika, którego zbiórka prowadzona jest na stronie siepomaga.pl. Wsparcie będzie można przekazać podczas wystawienia. Rodzina poprosiła również, by w miejsce tradycyjnych wiązanek przynosić balony wypełnione helem — to symboliczny gest upamiętniający małego Bogusia.

W obliczu ogromnej tragedii społeczność Szumowa jednoczy się we współczuciu i solidarności, odpowiadając na apel rodziny i wspierając zarówno pamięć o zmarłych, jak i leczenie Antosia.

i Autor: ZPK Rupinscy Sp zo.o./ Facebook