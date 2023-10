Niecodzienna sytuacja na weselu w Augustowie. Kobieta próbowała się dogadać. Przyjechała policja

Gospodarstwo Andrzeja z Plutycz już tak nie wygląda! Szok! Co tam się dzieje?! Jest termin

Zawsze trzeba mieć oczy dookoła głowy, nawet na weselu. Złodzieje nie próżnują. - Do augustowskich policjantów zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że podczas wczorajszego przyjęcia weselnego, ktoś ukradł jej torebkę. Po sprawdzeniu monitoringu szybko wyszło na jaw, że to 53-letni mieszkaniec Augustowa - informuje oficer prasowy KPP Augustów. Cwany mężczyzna wykorzystał fakt, że kobieta bawiła się w tym czasie na parkiecie. W torebce znajdował się również prezent dla państwa młodych: 1400 zł. - Najpierw zrzucił torebkę pod stół, a za chwilę po nią wrócił i włożył ją pod koszulę. Następnie opuścił przyjęcie. Pokrzywdzona próbowała się dogadać z weselnikiem, jednak bez skutku - kontynuuje oficer prasowy. Policjanci już po kilkunastu minutach zatrzymali weselnika. Tłumaczył się zbyt dużą ilością wypitego alkoholu. 53-latek usłyszał już zarzut kradzieży. Teraz może trafić do więzienia nawet na 5 lat.

