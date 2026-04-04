Jajka w święconce: obrane czy w skorupkach? Wybór nie jest oczywisty

Wielkanoc 2026. Jajka do święconki w skorupkach czy obrane? W wielu domach robi się to inaczej

Jajko stanowi jeden z najistotniejszych symboli świąt wielkanocnych, uosabiając nowe życie, odrodzenie oraz ogromną nadzieję. Z tego powodu jego obecność w koszyczku jest absolutnie obowiązkowa, choć sama forma podania budzi pewne wątpliwości. W wielu domach do święconki trafiają jajka w nienaruszonych skorupkach, zazwyczaj ugotowane na twardo i pięknie przyozdobione w formie tradycyjnych pisanek.

Istnieją jednak rodziny, w których praktykuje się wkładanie do koszyka jajek pozbawionych już skorupki, czyli w pełni gotowych do natychmiastowego spożycia podczas uroczystego śniadania wielkanocnego.

Co zrobić ze skorupkami po wielkanocnym święceniu?

Decyzja o pozostawieniu skorupek rodzi jednak pewną rzadko poruszaną komplikację. Skoro cała zawartość koszyczka zostaje oficjalnie poświęcona przez kapłana, natychmiast pojawia się poważny dylemat. Wierni zastanawiają się, co zrobić poświęconą skorupką.

Według tradycyjnych zasad postępowania:

poświęconych przedmiotów absolutnie nie należy wyrzucać do śmietnika

reguła ta obowiązuje także w stosunku do skorupek pochodzących ze święconki

W codziennym życiu wierni stosują bardzo zróżnicowane metody:

pewna grupa osób decyduje się na zakopanie skorupek głęboko w ziemi

inni umieszczają je w pojemnikach na odpady biodegradowalne, argumentując to naturalnym powrotem do ekosystemu

W rzeczywistości nie istnieje żaden odgórny, kościelny przepis, który kategorycznie kończyłby ten wieloletni spór.

jajka nieobrane uchodzą za rozwiązanie zdecydowanie mocniej osadzone w tradycji oraz pełne głębokiej symboliki

jajka bez skorupek wygrywają pod względem czystej wygody i praktyczności

Ostateczny wybór zależy zatem wyłącznie od kultywowanych nawyków domowych. W ogromnej liczbie polskich rodzin przyjmuje się twardą zasadę, że postępowanie dyktowane przez tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie jest tym najbardziej odpowiednim.

