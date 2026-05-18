Rolnicy. Podlasie. Niebezpieczna sytuacja podczas pracy na polu. "Ja jeszcze takiej historii nie miałem"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej i jego brat Jarek zabrali się za usuwanie starego ogrodzenia z drutu kolczastego, które od lat zalegało na polu. Działka została powiększona o kolejne dwa hektary, dlatego konieczne było uprzątnięcie starych kołków, drutów i resztek dawnego ogrodzenia. Praca okazała się wyjątkowo uciążliwa. Druty były poplątane, a część słupków zniszczona. Tempo prac spowalniały kolejne przeszkody znajdowane w ziemi.

Podczas pracy doszło do wypadku. Podczas sprzątania Jarek wbił sobie drut prosto w kolano. - Ty to masz. Żeby w kolano. Ja jeszcze takiej historii nie miałem, żeby w kolanie drut mieć zardzewiały - skomentował Andrzej. Na szczęście udało się wyciągnąć drut i skończyło się tylko na bólu. "Musi być przygoda w pracy" - skwitował Jarek.

Andrzej z Plutycz jest jednym z bohaterów popularnego programu „Rolnicy. Podlasie”, który jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Widzowie znają go z codziennej pracy w gospodarstwie oraz charakterystycznego poczucia humoru. Rolnik regularnie pokazuje realia życia na podlaskiej wsi i problemy, z jakimi mierzą się gospodarze.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zakopał traktor w błocie. Beznadziejna sytuacja

