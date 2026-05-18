Rolnicy. Podlasie. Niebezpieczna sytuacja podczas pracy na polu. "Ja jeszcze takiej historii nie miałem"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-05-18 10:21

Na gospodarstwie w Plutyczach znów nie brakowało pracy i emocji. Podczas porządków na polu doszło do niebezpiecznej sytuacji, a wszystko wydarzyło się w trakcie usuwania starego ogrodzenia. "Musi być przygoda w pracy" - podsumował Jarek, brat Andrzeja.

Rolnicy. Podlasie. Niebezpieczna sytuacja podczas pracy na polu. Ja jeszcze takiej historii nie miałem

i

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Rolnicy. Podlasie. Andrzej i jego brat Jarek zabrali się za usuwanie starego ogrodzenia z drutu kolczastego, które od lat zalegało na polu. Działka została powiększona o kolejne dwa hektary, dlatego konieczne było uprzątnięcie starych kołków, drutów i resztek dawnego ogrodzenia. Praca okazała się wyjątkowo uciążliwa. Druty były poplątane, a część słupków zniszczona. Tempo prac spowalniały kolejne przeszkody znajdowane w ziemi.

Podczas pracy doszło do wypadku. Podczas sprzątania Jarek wbił sobie drut prosto w kolano. - Ty to masz. Żeby w kolano. Ja jeszcze takiej historii nie miałem, żeby w kolanie drut mieć zardzewiały - skomentował Andrzej. Na szczęście udało się wyciągnąć drut i skończyło się tylko na bólu. "Musi być przygoda w pracy" - skwitował Jarek.

Andrzej z Plutycz jest jednym z bohaterów popularnego programu „Rolnicy. Podlasie”, który jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Widzowie znają go z codziennej pracy w gospodarstwie oraz charakterystycznego poczucia humoru. Rolnik regularnie pokazuje realia życia na podlaskiej wsi i problemy, z jakimi mierzą się gospodarze.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zakopał traktor w błocie. Beznadziejna sytuacja

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zakopał traktor w błocie. Beznadziejna sytuacja. Zdjęcia:

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pokazał, jak teraz mieszka. W oczy rzuca się salon z telewizorem
Galeria zdjęć 17
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY. PODLASIE