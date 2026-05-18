Kuchenne rewolucje w Białymstoku. Magda Gessler zrewolucjonizowała lokal HoNoTu [Bistro Sztuka Dzika - MENU, CENY, OPINIE]

Białostocki lokal oferujący wcześniej pizzę i makarony przeszedł gruntowną metamorfozę pod czujnym okiem słynnej restauratorki. Zmienił się szyld i od teraz miejsce funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Odcinek ukazujący kulisy tych przemian zostanie wyemitowany na antenie stacji TVN w czwartek 21 maja.

Jak dowiadujemy się z oficjalnej zapowiedzi udostępnionej na platformie Player.pl, bar jest prowadzony przez Luizę, która miała już wcześniej styczność z telewizyjnym formatem:

"swój bar pod nazwą HoNoTu prowadzi Luiza. Kilkanaście lat temu właścicielka miała już okazję przyglądać się rewolucji z bliska – pracowała w prowadzonej przez jej siostry restauracji, do której zawitała z pomocą Magda Gessler. Od dwóch lat Luiza prowadzi swój własny gastronomiczny biznes. Bar z pizzą i makaronami na dużym osiedlu miał gwarantować licznych gości, ale właścicielka niestety się przeliczyła."

Przed interwencją gwiazdy TVN sytuacja finansowa na białostockich TBS-ach była niezwykle trudna. Właścicielki nie było stać na pełnoetatowe utrzymanie personelu, kucharka pracowała co dwa dni. W materiałach promocyjnych stacji czytamy:

"Codziennie pomaga za to 20-letnia córka Luizy, obserwująca pogłębiające się załamanie swojej mamy, która nie osiągnęła oczekiwanego sukcesu"

Odcinek relacjonujący białostockie zmagania widzowie będą mogli obejrzeć 21 maja o godzinie 21:55 w TVN. Magda Gessler podzieliła się już swoimi wrażeniami z metamorfozy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie opublikowała entuzjastyczny wpis:

"- To prawdziwa sztuka, że to tam wyszło!!! Serce kuchni Podlasia, oby tak było zawsze!! Spróbujcie!!!"

Bistro Sztuka Dzika w Białymstoku: co w nowym menu i jakie są ceny?

Nowa karta dań po rewolucji opiera się w głównej mierze na myśliwskich inspiracjach oraz tradycyjnych recepturach. W ofercie przystawek znalazł się między innymi tatar z wołowiny wyceniony na 46,90 zł, carpaccio z sarny kosztujące 43,90 zł oraz pasztet z dziczyzny za 29,90 zł. Goście mogą również spróbować rozgrzewającego krupniku na żeberkach z dzika (23,90 zł). Na główne danie lokal proponuje bitki wieprzowe i z dziczyzny (58,90 zł), pierś z kaczki (47,90 zł) lub grillowane żeberka BBQ (48,90 zł).

Właścicielka zdecydowała się pozostawić w karcie burgery oraz pizzę, wzbogacając je jednak o regionalne dodatki. Za klasycznego burgera trzeba obecnie zapłacić 39,90 zł. Ceny włoskiego placka zaczynają się od 39,90 zł za margheritę, natomiast za pizzę wiejską ze specjalną kiełbasą z dziczyzny goście zapłacą 49,90 zł. Wśród słodkości restauracja poleca autorski deser „Leśny Kogel-Mogel” w cenie 31,90 zł oraz klasyczny sernik, który kosztuje 25,90 zł.