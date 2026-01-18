Jak bawiono się na studniówkach w PRL? Skromnie, ale wyjątkowo. Archiwalne zdjęcia

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-01-18 4:30

Studniówka w czasach PRL była jednym z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu uczniów szkół średnich. Choć organizowana znacznie skromniej niż dziś, miała ogromne znaczenie symboliczne – była ostatnią dużą zabawą przed maturą i wejściem w dorosłość. Archiwalne fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazują, jak wyglądały te bale kilkadziesiąt lat temu.

Kiedyś studniówki najczęściej odbywały się w szkolnych salach gimnastycznych, stołówkach lub domach kultury. Rzadko organizowano je w restauracjach. Sale dekorowano samodzielnie – dominowały papierowe girlandy, bibuła i proste ozdoby przygotowane przez uczniów. Mimo trudnej dostępności ubrań, maturzyści starali się wyglądać elegancko. Dziewczęta zakładały sukienki szyte na miarę lub przerabiane, zwykle o prostych krojach. Chłopcy pojawiali się w garniturach, często jedynych, jakie mieli, wykorzystywanych także przy innych okazjach.

Oprawa muzyczna była prosta. Zamiast zespołów czy DJ-ów muzykę puszczano z magnetofonów lub gramofonów. Grano popularne wówczas polskie przeboje i muzykę taneczną. Studniówki miały oficjalny charakter. Nie brakowało przemówień dyrekcji i wychowawców, czasem pojawiały się elementy charakterystyczne dla realiów PRL. Najważniejsza była jednak część taneczna. Polonez nie zawsze miał tak rozbudowaną formę jak obecnie.

Choć studniówki w PRL odbywały się bez dzisiejszego rozmachu, dla wielu uczestników pozostały wyjątkowym wspomnieniem. Archiwalne zdjęcia pokazują autentyczne emocje młodych ludzi – radość, wzruszenie i dumę z ważnego momentu w ich życiu.

Studniówka w PRL. Zobacz, jak się kiedyś bawili!
44 zdjęcia
Świętokrzyskie. Studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach
