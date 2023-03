Jechał przez Zambrów z czteropakiem piwa na dachu! To był dopiero początek

50-latek jechał przez Zambrów z czteropakiem piwa na dachu. Policjanci zatrzymali go do kontroli, a wtedy...

Kiedy policjanci z zambrowskiej drogówki podczas patrolu zauważyli tego hyundaia, początkowo zapewne myśleli, że po prostu pomogą roztargnionemu kierowcy. Mężczyzna jechał autem z... czteropakiem piwa na dachu. Wyglądało na to, że ktoś w roztargnieniu zapomniał o postawionym na chwilę na samochodzie piwie podczas odjeżdżania spod sklepu. Policjanci zatrzymali hyundaia do kontroli. Kierowca był trzeźwy, jednak na wszelki wypadek funkcjonariusze zaczęli sprawdzać jego dane w policyjnej bazie.

Miał podwójny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu teraz 5 lat więzienia

Wtedy okazało się, że jazda z piwem na dachu to wierzchołek góry lodowej, bo 50-latek z powiatu zambrowskiego miał już dwukrotnie orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem alkoholu. Pierwszy obowiązywał do 2024, a drugi do 2027 roku. Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zatrzymanemu 50-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

