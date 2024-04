Kac Vegas na Podlasiu. 19-latek pomylił domy. Pamiętał tylko, że był na weselu. Później jeszcze to

Rolnicy. Podlasie. Emilii Korolczuk odniosła klęskę. Fatalny wynik. Co dalej?

Ogromne zdziwienie spotkało rodzinę, która po powrocie do domu zastała w nim śpiącego mężczyznę. 19-latek jakby nigdy nic słodko spał na łóżku. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Kolno. - Zgłaszający oświadczyli, że drzwi do domu nie były zamknięte na klucz. Wewnątrz nic nie zginęło i nie zostało uszkodzone. 19-latek powiedział policjantom, że nie pamięta jak się tam znalazł, wie jedynie, że był wcześniej na weselu - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Mieszkaniec powiatu łomżyńskiego pojechał na komendę. Stamtąd miała go odebrać rodzina, która szukała go po zakończonej imprezie. Wkrótce policjanci dostali kolejne zgłoszenie. Gospodarze domu, w którym spał 19-latek, znaleźli pudełko z suszem roślinnym. 19-latek przyznał, że pudełko jest jego własnością, a w środku znajduje się marihuana lecznicza. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za to posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

