Karolina Karpińska nadal zaginiona. "Zagrożenie zdrowia lub życia"

Gdzie jest Karolina Karpińska? To pytanie od kilku dni nieustannie zadaje sobie rodzina 27-latki. Mieszkanka Cydzyna (gmina Piątnica) 31 października po godzinie 18 wyszła z domu i od tamtej pory nie wróciła, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. 1 listopada godzina zgłosiła zaginięcie Karoliny. Od tamtej pory szukają jej policjanci, strażacy, ratownicy z grupy Nadzieja oraz ochotnicy. - Przez ostatnie dni, poszukiwania były kontynuowane. Sprawdzono między innymi tereny przylegające do rodzinnej posiadłości jak i okoliczne miejscowości. Jak do tej pory mundurowi przeczesali ponad 500 hektarów przyległego terenu. Wspólnie z ratownikami Grupy Nadzieja oraz strażakami zostały sprawdzone pobliskie pola i tereny zalesione - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Policjanci sprawdzają dworce, szpitale, hostele oraz motele. Na terenie Łomży sprawdzane są skwery, parki oraz miejsca, w których Karolina kiedyś bywała. Niestety do tej pory żadne działania nie przyniosły rezultatu. - Do tej pory w działaniach wzięło udział blisko 200 osób. W czynnościach wsparli nas funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych i Grupa Ratownicza Nadzieja. Działania te będą realizowane do skutku - podkreślają policjanci.

Zaginięcie Karoliny Karpińskiej

Karolina Karpińska mieszka we wsi Cydzyn niedaleko Łomży. Rysopis: 172 centymetry wzrostu, krępa budowa, włosy długie jasny blond, oczy niebieskie. W dniu zaginięcia ubrana była w beżowy jasny płaszcz do kolan, jasne spodnie, różowe buty. Miała ze sobą beżową torebkę przewieszaną przez ramię. Zdjęcia zaginionej udostępnił fanpage "Gdziekolwiek jesteś". - Zaginiona powinna przyjmować regularnie leki, których przy sobie nie posiada co może radykalnie pogorszyć jej stan zdrowia emocjonalnego. [...] W imieniu zrozpaczonej rodziny proszę o maksymalną pomoc w udostępnienianiu naszego apelu sprawa jest bardzo pilna, liczy się czas - czytamy w zamieszczonym poście.

- W przypadku wiedzy, gdzie kobieta może przebywać prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numer alarmowy 112, albo łomżyńskiego dyżurnego 47 717 12 12. Każdy sygnał zostanie przez nas sprawdzony - apelują policjanci.

