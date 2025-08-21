Kiedy matura 2026? CKE podała harmonogram egzaminów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-08-21 10:46

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła szczegółowy harmonogram matur w 2026 roku. Egzaminy pisemne rozpoczną się 4 maja testem z języka polskiego, a zakończą 21 maja. Maturzyści poznali już konkretne daty najważniejszych egzaminów – z polskiego, matematyki i języków obcych.

Matura 2025 język polski

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express Matura 2025 język polski

Matura 2026 – CKE ogłosiła harmonogram egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne daty egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2025/2026. Sesja główna matury potrwa od 4 do 30 maja 2026 roku. Egzaminy pisemne zaplanowano na okres od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja. Pisemne egzaminy będą rozpoczynać się tradycyjnie o godzinie 9 oraz 14.

  • 4 maja (poniedziałek) – język polski na poziomie podstawowym (tylko rano).
  • 5 maja – rano matematyka na poziomie podstawowym, po południu m.in. język łaciński i kultura antyczna.
  • 6 maja – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, po południu matematyka i geografia w językach obcych dla absolwentów szkół dwujęzycznych.
  • 7 maja – język angielski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym (rano), historia muzyki (po południu).
  • 8 maja – biologia (rano), filozofia (po południu).
  • 11 maja – matematyka rozszerzona (rano), język rosyjski rozszerzony i dwujęzyczny (po południu).
  • 12 maja – wiedza o społeczeństwie (rano), język niemiecki rozszerzony i dwujęzyczny (po południu).
  • 13 maja – chemia (rano), historia sztuki (po południu).
  • 14 maja – informatyka (rano), język ukraiński rozszerzony i dwujęzyczny (po południu).
  • 15 maja – geografia (rano), języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym (po południu).
  • 18 maja – historia (rano), język francuski rozszerzony i dwujęzyczny (po południu).
  • 19 maja – fizyka (rano), język hiszpański rozszerzony i dwujęzyczny (po południu).
  • 20 maja – język polski rozszerzony (rano), język włoski rozszerzony i dwujęzyczny (po południu).
  • 21 maja – języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych.

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych szkołach.

Zobacz też: Matura poprawkowa 2025. Dramat maturzysty na Podlasiu. Na nic tłumaczenie. Druzgocąca kara

Terminy dodatkowe

Dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do matury w terminie głównym z przyczyn zdrowotnych lub losowych, zaplanowano dodatkową sesję. Odbędzie się ona od 1 do 16 czerwca 2026 r. (pisemne 1–16 czerwca, ustne 8–10 czerwca). Rok szkolny 2025/2026 dla uczniów klas maturalnych zakończy się 24 kwietnia 2026 r., czyli na kilkanaście dni przed pierwszym egzaminem. W praktyce oznacza to nieco ponad tydzień przerwy pomiędzy zakończeniem roku a rozpoczęciem matur.

Sprawdź też: Testy sprawności, więcej ćwiczeń. Od 1 września rewolucja w szkołach. Osiem największych zmian

Egzamin ósmoklasisty 2026

Choć matury będą rozłożone w czasie, ważne daty dotyczą też młodszych uczniów. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11–13 maja 2026 r.:

  • 11 maja – język polski,
  • 12 maja – matematyka,
  • 13 maja – język obcy nowożytny.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty wyznaczono na 8–10 czerwca.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Sonda
Ile powinna trwać lekcja w szkole?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
Matura 2024 HARMONOGRAM