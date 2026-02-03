Kiedy skończy się atak zimy? Padła konkretna data. To nie brzmi optymistycznie

Konrad Marzec
2026-02-03 15:47

Dwucyfrowe mrozy w Polsce już nikogo specjalnie nie dziwią. Początek lutego to dalszy ciąg konkretnego ataku zimy, który ostro dał się we znaki całemu krajowi. Kiedy przyjdzie do nas ocieplenie z prawdziwego zdarzenia? Prognozy długoterminowe nie są optymistyczne. IMGW pokazał szczegóły i wizualizacje specjalistycznych modeli.

Oblodzona droga w mieście

i

Autor: Melnikov Dmitriy/ Shutterstock Oblodzona droga w mieście / Zdjęcie ilustracyjne

Ostry atak zimy w Polsce. Dwucyfrowe mrozy na dłużej

Początek lutego przyniósł Polakom temperatury zbliżające się do mrocznej granicy -30 stopni Celsjusza. Nic więc dziwnego, że większość wypatruje końca ataku zimy. Pierwszy tydzień drugiego miesiąca roku przyniesie pogodową sinusoidę. W nocy z wtorku na środę, temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -20 stopni na północnym wschodzie do -1 na południu. W ciągu dnia dwucyfrowy mróz zostanie z mieszkańcami Podlasia, ale już na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce temperatury maksymalne będą dodatnie.

Chwilowe ocieplenie nastąpi w dniach 4-7 lutego. Niestety, na wspominane dni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada opady marznące i śnieg - najwięcej w centrum, na północy, północnym wschodzie i zachodzie Polski. Co więcej - w niedzielę powrócą konkretne mrozy, nawet do -7 stopni na Podlasiu.

Kiedy ocieplenie w Polsce? Konkretna data w prognozie pogody

W poszukiwaniu konkretnego ocieplenia musimy się udać do drugiej połowy lutego. Model ECMWF i wizualizacja danych, którą przygotował dr Alan Mandal z IMGW wskazuje, że dopiero w 9. tygodniu 2026 roku średnia temperatura maksymalna w całym kraju będzie na plusie.

Pogoda długoterminowa na luty 2026

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda długoterminowa na luty 2026

Prognozy na 18 lutego (środa) wskazują, że w ciągu dnia temperatury w całej Polsce powinny być na plusie, jedynie na północnym wschodzie widzimy zero stopni. Wygląda na to, że wówczas zima straci inicjatywę. Siarczyste mrozy ostatecznie wyprowadzą się z kraju, a na południu i południowym zachodzie wartości na termometrach zbliżą się do wyczekiwanych 10 stopni na plusie.

Prognozy na końcówkę lutego mogą jeszcze ulec zmianie, ale przynajmniej na razie musimy się uzbroić w cierpliwość. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i przyniesie utrudnienia oraz zgrzytanie zębami. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie".

