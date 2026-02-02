Andrzej z Plutycz ma problem. -25°C i dramat. "Nie zrzucaj winy na tatę"

Województwo podlaskie mierzy się z ekstremalnymi mrozami. W nocy temperatura gdzieniegdzie spada do -28 stopni Celsjusza. Niektóre szkoły odwołują lekcje. W Plutyczach koło Bielska Podlaskiego również mróz daje się we znaki. Zamarzła woda w wannie, z której piją krowy. Nic dziwnego, bo w nocy było -25°C.

- Po ostatnich mrozach tata nie spuścił wody. Zobaczcie, co się stało, jak tata nie spuścił wody. Cała zamarznięta wanna wody. Muszę rozbić ten lód - zapowiedział Andrzej i przystąpił do pracy. Złapał za siekierę i zaczął uderzał w zmarzniętą taflę wody. - Damy radę. Trzeba krowi napić.

Fani krytykują Andrzeja. "Nie zrzucaj winy na tatę", "Ty sam się napij tego lodu nie krowom dajesz", "Sam się napij z tej wanny".