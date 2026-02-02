Andrzej z Plutycz ma problem. -25°C i dramat. "Nie zrzucaj winy na tatę"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-02 11:59

Podlaskie zmaga się z falą siarczystych mrozów. Dramatycznie niskie temperatury dają się we znaki także w Plutyczach koło Bielska Podlaskiego, gdzie zamarzła woda w wannie, z której piją krowy. Andrzej z Plutycz pokazał, jak musi rozbijać lód siekierą, by zwierzęta mogły się napić.

Andrzej z Plutycz ma problem. -25°C i dramat. Nie zrzucaj winy na tatę

i

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Województwo podlaskie mierzy się z ekstremalnymi mrozami. W nocy temperatura gdzieniegdzie spada do -28 stopni Celsjusza. Niektóre szkoły odwołują lekcje. W Plutyczach koło Bielska Podlaskiego również mróz daje się we znaki. Zamarzła woda w wannie, z której piją krowy. Nic dziwnego, bo w nocy było -25°C.

- Po ostatnich mrozach tata nie spuścił wody. Zobaczcie, co się stało, jak tata nie spuścił wody. Cała zamarznięta wanna wody. Muszę rozbić ten lód - zapowiedział Andrzej i przystąpił do pracy. Złapał za siekierę i zaczął uderzał w zmarzniętą taflę wody. - Damy radę. Trzeba krowi napić.

Fani krytykują Andrzeja. "Nie zrzucaj winy na tatę", "Ty sam się napij tego lodu nie krowom dajesz", "Sam się napij z tej wanny". Andrzeja z Plutycz można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20 na Fokus TV.

Serial Rolnicy. Podlasie. To już 250 odcinków!
47 zdjęć
Rolnicy. Podlasie. Gienek i Sławek zaganiają cielaki do obory. Ale nerwy!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY. PODLASIE
PLUTYCZE