Ekstremalnie zimny początek lutego. W tych miastach poranek był najzimniejszy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-02 8:23

Poranek w poniedziałek 2 lutego przyniósł wyjątkowo silny mróz w całej Polsce. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o godz. 6, temperatury w wielu regionach spadły poniżej -20 stopni Celsjusza.

Za nami najmroźniejszy poranek tej zimy. Zobaczcie, gdzie w Polsce zanotowano najniższe temperatury. Dane pochodzą od IMGW. W naszym rankingu wzięliśmy pod uwagę tylko te największe miasta. Zrobiliśmy wyjątek dla "polskiego bieguna zimna".

Prognoza pogody na poniedziałek

IMGW informuje, że w ciągu dnia na północnym wschodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie małe. Na zachodzie oraz południu przeważać ma zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym zachodzie miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu.

Czytaj też: Siarczysty mróz w Białymstoku. Miasto wprowadza stan gotowości i uruchamia ogrzewany autobus

Temperatura maksymalna w dzień będzie bardzo niska:

  • około -18°C na Suwalszczyźnie
  • do -17°C na Podlasiu oraz w północnej części Lubelszczyzny
  • około -14°C w centrum kraju
  • od -6°C do -3°C na Dolnym Śląsku

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący ze wschodu i południowego wschodu, miejscami porywisty.

Ekstremalnie zimny początek lutego, W tych miastach poranek był najzimniejszy
7 zdjęć

Noc z poniedziałku na wtorek jeszcze zimniejsza

Najtrudniejsze warunki prognozowane są na noc z poniedziałku na wtorek. Temperatura minimalna może spaść do:

  • -27°C do -25°C na wschodzie i północnym wschodzie
  • około -20°C w centrum kraju
  • od -8°C do -6°C na Dolnym Śląsku

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany z południowego wschodu, ale w zachodniej części kraju może być porywisty. Nad morzem porywy osiągną nawet do 60 km/h.

Czytaj też: Ekstremalny mróz w Polsce. Szkoły odwołują lekcje

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem

W związku z ekstremalnie niskimi temperaturami Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia przed silnym mrozem. Obowiązują one dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz części województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas podróży oraz przebywania na zewnątrz w godzinach nocnych i porannych.

Akcja 'Zima' w Krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMGW