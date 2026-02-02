Ekstremalnie zimny początek lutego. W tych miastach poranek był najzimniejszy

Za nami najmroźniejszy poranek tej zimy. Zobaczcie, gdzie w Polsce zanotowano najniższe temperatury. Dane pochodzą od IMGW. W naszym rankingu wzięliśmy pod uwagę tylko te największe miasta. Zrobiliśmy wyjątek dla "polskiego bieguna zimna".
Prognoza pogody na poniedziałek
IMGW informuje, że w ciągu dnia na północnym wschodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie małe. Na zachodzie oraz południu przeważać ma zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym zachodzie miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna w dzień będzie bardzo niska:
- około -18°C na Suwalszczyźnie
- do -17°C na Podlasiu oraz w północnej części Lubelszczyzny
- około -14°C w centrum kraju
- od -6°C do -3°C na Dolnym Śląsku
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący ze wschodu i południowego wschodu, miejscami porywisty.
Noc z poniedziałku na wtorek jeszcze zimniejsza
Najtrudniejsze warunki prognozowane są na noc z poniedziałku na wtorek. Temperatura minimalna może spaść do:
- -27°C do -25°C na wschodzie i północnym wschodzie
- około -20°C w centrum kraju
- od -8°C do -6°C na Dolnym Śląsku
Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany z południowego wschodu, ale w zachodniej części kraju może być porywisty. Nad morzem porywy osiągną nawet do 60 km/h.
Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem
W związku z ekstremalnie niskimi temperaturami Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia przed silnym mrozem. Obowiązują one dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz części województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas podróży oraz przebywania na zewnątrz w godzinach nocnych i porannych.