Hotel Ritz w Białymstoku. Luksus, który przepadł bez śladu

Hotel powstał z inicjatywy Towarzystwa Akcyjnego Ritz, które uzyskało wsparcie finansowe z Petersbursko-Tulskiego Banku Ziemskiego. Gmach stanął w wyjątkowo prestiżowym miejscu – u zbiegu ówczesnych ulic Niemieckiej i Instytuckiej, czyli dzisiejszych ul. Pałacowej i Kilińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Branickich oraz Pałacyku Gościnnego.

Zaprojektowany w stylu neobarokowym z elementami secesji, Hotel Ritz posiadał cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Był najwyższym budynkiem w mieście – a na pewno najbardziej prestiżowym.

Czytaj też: 100 niesamowitych zdjęć Białegostoku. Archiwalne fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Takiego luksusu Białystok wcześniej nie widział

Wnętrza hotelu zachwycały – do dyspozycji gości było 50 pokoi z centralnym ogrzewaniem, telefonami, dostępem do ciepłej i zimnej wody oraz – co unikatowe – dwiema windami (osobową i towarową). W piwnicach znajdowały się sejfy, przechowalnia bagażu, sala bilardowa, kotłownia i piwiarnia.

Na parterze działały: kawiarnia, bank, zakład fryzjerski, a nawet kino „Gryf”. Ritz był nie tylko hotelem – był centrum życia towarzyskiego i biznesowego.

Kto odwiedzał Ritz? Goście z najwyższych sfer

Hotel Ritz gościł przedstawicieli świata biznesu, kultury i polityki. W jego progach bywali dyplomaci, artyści, urzędnicy państwowi i wojskowi. Organizowano tu bale, koncerty, spotkania towarzyskie i polityczne. Ritz był też ważnym punktem na mapie życia nocnego przedwojennego Białegostoku. W Hotelu Ritz zatrzymywali się goście z najwyższych sfer. W jego wnętrzach bywali m.in.:

Józef Piłsudski,

Hanka Ordonówna,

Pola Negri,

Aleksander Wertyński,

Stanisław Przybyszewski,

Edward Rydz-Śmigły,

książę Feliks Jusupow,

premier Felicjan Sławoj Składkowski.

Ritz był symbolem białostockiej nowoczesności – świadczył o aspiracjach miasta, które szybko nadrabiało dystans cywilizacyjny wobec zachodnich metropolii.

Zobacz też: Mieszkania droższe niż w Barcelonie? Czynsze powalają! W tych miastach jest najgorzej

W 1944 roku, w czasie wycofywania się wojsk niemieckich, hotel został podpalony i zniszczony. Choć przetrwała część murów, nie zdecydowano się na ich odbudowę. Ostatecznie, w 1946 roku pozostałości hotelu wysadzono. Decyzja o całkowitym usunięciu ruin budziła kontrowersje – tym bardziej, że inne zniszczone zabytki Białegostoku (jak Pałac Branickich) zdołano odbudować. Ritz przegrał z powojenną rzeczywistością.

Jak dobrze znasz historię Białegostoku? Sprawdź się! Pytanie 1 z 10 W którym roku Białystok oficjalnie stał się niepodległym miastem? 1815 1919 1923 Następne pytanie