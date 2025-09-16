Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej w Białymstoku udzielili pomocy starszemu mężczyźnie, który nieszczęśliwie upadł na peronie stacji kolejowej. Do zdarzenia doszło w niedzielę 14 września, gdy 78-letni mieszkaniec Białegostoku potknął się i przewrócił, doznając urazu łuku brwiowego oraz nosa. Na miejsce skierowani zostali sokiści pełniący służbę wraz z psem patrolowym o imieniu Cynamon. Mundurowi natychmiast udzielili seniorowi pierwszej pomocy.

Pomimo odniesionych obrażeń mężczyzna odmówił wezwania służb medycznych. Funkcjonariusze SOK przekazali 78-latka pod opiekę wnuczka, który przyjechał po dziadka i zabrał go z terenu kolejowego. - Dzięki szybkiemu działaniu i pomocy funkcjonariuszy jego zdrowiu nic nie zagraża - podkreśla st. insp. Piotr Żłobicki.