Jacek Chlewicki
2025-09-16 10:06

Na stacji kolejowej w Białymstoku 78-letni mężczyzna potknął się i upadł na peronie, doznając urazu twarzy. Z pomocą ruszyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy udzielili seniorowi pierwszej pomocy i przekazali go pod opiekę rodziny.

Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej w Białymstoku udzielili pomocy starszemu mężczyźnie, który nieszczęśliwie upadł na peronie stacji kolejowej. Do zdarzenia doszło w niedzielę 14 września, gdy 78-letni mieszkaniec Białegostoku potknął się i przewrócił, doznając urazu łuku brwiowego oraz nosa. Na miejsce skierowani zostali sokiści pełniący służbę wraz z psem patrolowym o imieniu Cynamon. Mundurowi natychmiast udzielili seniorowi pierwszej pomocy.

Pomimo odniesionych obrażeń mężczyzna odmówił wezwania służb medycznych. Funkcjonariusze SOK przekazali 78-latka pod opiekę wnuczka, który przyjechał po dziadka i zabrał go z terenu kolejowego. - Dzięki szybkiemu działaniu i pomocy funkcjonariuszy jego zdrowiu nic nie zagraża - podkreśla st. insp. Piotr Żłobicki.

