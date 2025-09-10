Mapa schronów w Polsce. Gdzie znaleźć schronienie na wypadek wojny?

Czy w Polsce są schrony? Ile jest schronów w Polsce?

Temat infrastruktury ochronnej w Polsce od lat budzi zainteresowanie. Wiele osób zastanawia się, ile jest schronów w Polsce i czy faktycznie zapewniają one bezpieczeństwo na wypadek zagrożeń. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, w naszym kraju funkcjonują zarówno klasyczne schrony, jak i tzw. miejsca doraźnego schronienia – czyli piwnice, garaże podziemne, przejścia podziemne czy tunele, które mogą zapewnić podstawową ochronę.

Schrony i miejsca schronienia można znaleźć w całej Polsce. Aktualna sytuacja w liczbach wygląda następująco:

w schronach może się ukryć ponad 300 tys. osób (około 2 tys. obiektów).

miejsc ukrycia jest blisko 9 tys. dla ponad 1,1 mln osób

ponadto wytypowano 224 tys. miejsc doraźnego schronienia.

Jak sprawdzić lokalizację? Aplikacja „Schrony”

Kluczowym narzędziem dla obywateli jest aplikacja Schrony, stworzona przez Państwową Straż Pożarną. Strona pozwala na szybkie odnalezienie najbliższego schronienia oraz sprawdzenie, czy są to obiekty przygotowane do długotrwałego pobytu, czy raczej miejsca krótkotrwałej ochrony.

Gdzie są schrony w największych miastach?

Dzięki aplikacji Schrony schrony.straz.gov.pl można sprawdzić schrony w konkretnych lokalizacjach. Najczęściej są to piwnice, parkingi podziemne i specjalnie przygotowane pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej. Jak informują strażacy, podczas działań PSP zinwentaryzowała w sumie 234 735 obiektów budowlanych na terenie całego kraju. Sklasyfikowano je jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS). Najwięcej obiektów zinwentaryzowano w województwie mazowieckim (29,7 tys.), a także w województwie śląskim (25,9 tys.). Na terenie całego kraju zewidencjonowano:

224 113 miejsc doraźnego schronienia (MDS);

10 622 budowle ochronne, w tym: 903 – schrony, 8 719 – ukrycia.

- Pojemność tych obiektów przekracza populację Polski. W MDS-ach, schronach i ukryciach może się schronić w sumie ponad 49 mln osób - informują strażacy.

Aby zlokalizować schron w danym mieście, należy uruchomić aplikację Schrony, a następie wybrać lokalizację. Obiekty widoczne na mapie zostały podzielone na trzy kategorie: schrony (kolor czerwony), miejsca ukrycia (kolor niebieski), miejsce doraźnego schronienia (kolor zielony). Po kliknięciu w wybraną ikonkę wyświetla nam się szczegółowa informacja o danym schronieniu oraz jego adres.

Gdzie są schrony w Warszawie?

Stolica dysponuje setkami miejsc schronienia, zlokalizowanych głównie w blokach mieszkalnych i budynkach administracji. W centrum Warszawy schrony znajdują się m.in. przy ulicach: Widok 19, Krucza 51, Górskiego 5 i Smolna 9.

Gdzie są schrony w Krakowie?

W Krakowie oprócz klasycznych piwnic i garaży dostępne są także dawne schrony z okresu zimnej wojny, które pełnią rolę rezerwową.

Gdzie są schrony w Poznaniu?

W mieście działają zarówno obiekty historyczne, jak i nowoczesne miejsca doraźnego schronienia w centrach handlowych i na osiedlach. Schrony znajdują się m.in. przy ulicach: Wodna 8/9, Paderewskiego 3/5, Kościuszki 106.

Gdzie są schrony w Bydgoszczy?

Najczęściej są to piwnice i podziemia budynków wielorodzinnych, wskazane w miejskich planach ewakuacyjnych.

Gdzie są schrony w Rzeszowie?

W tym mieście wykorzystywane są zarówno podziemne kondygnacje budynków, jak i specjalnie przygotowane miejsca oznaczone znakiem schronienia. Schrony znajdziemy m.in. przy ul. Jana III Sobieskiego 9 oraz ul. Stefana Żeromskiego 2.

Gdzie są schrony w Toruniu?

Toruń posiada kilka historycznych obiektów adaptowanych do potrzeb obronnych oraz współczesne miejsca ochrony, zwłaszcza w rejonach zabudowy blokowej.

Co zrobić, gdy w pobliżu nie ma schronu?

Zgodnie z wytycznymi z Poradnika bezpieczeństwa, jeśli nie możesz udać się do wyznaczonego miejsca schronienia:

pozostań w domu, najlepiej w centralnych pomieszczeniach, z dala od okien,

skorzystaj z piwnic lub garaży podziemnych,

jeśli jesteś na zewnątrz – wybierz najniższe kondygnacje budynków, przejścia podziemne, tunele lub nawet zagłębienia terenu.

Czy w Polsce są schrony? Tak – ich sieć rozwija się, a dostęp do lokalizacji ułatwia aplikacja Schrony stworzona przez Państwową Straż Pożarną. Oprócz profesjonalnych obiektów każdy może znaleźć w swoim otoczeniu miejsce doraźnego schronienia, które w sytuacji kryzysowej zwiększa szanse na ochronę życia.