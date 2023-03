Kierowca ma szczęście, że żyje. Wbił się dostawczakiem w tył ciężarówki

Dużo wolnego na Wielkanoc 2023? To możliwe. Wystarczy dobrze to zaplanować! Zobacz, kto nie musi pracować w Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Na DK 19 w miejscowości Kózki doszło do groźnie wyglądającego wypadku. We wtorek (28 marca) 62-letni kierowca samochodu dostawczego przewożącego sprzęt rolniczy najechał na tył ciężarówki. Kierujący pojazdem dostawczym został zakleszczony w kabinie auta. - Działania pierwszych przybyłych zastępów z JRG Siemiatycze polegały przede wszystkim na wykonaniu dostępu do poszkodowanego za pomocą narzędzi hydraulicznych oraz ewakuacji kierowcy z pojazdu i przekazaniu zespołowi PRM - informuje mł. bryg. Przemysław Trochimiak z KP PSP Siemiatycze. Na czas prowadzenia działań ratowniczych ruch na drodze krajowej był całkowicie wstrzymany.

- Mieszkaniec powiatu łosickiego kierujący mercedesem przewożącym rozrzutnik nie zachował należytych środków ostrożności i wjechał w tył poprzedzającego go tira, którym kierował 33-latek - powiedziała dla "Tygodnika Siedleckiego" rzecznik łosickiej policji mł. asp. Weronika Wujek. 62-latek trafił do szpitala, ale okazało się, że nie odniósł żadnych obrażeń. Policja ukarała go mandatem w wysokości 1100 złotych.

