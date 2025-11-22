Kobieta i dziecko nie żyją! Tragiczny pożar w Szumowie. Dwie inne osoby w szpitalu

Kobieta i dziecko to ofiary śmiertelne pożaru, który wybuchł w domu jednorodzinnym w Szumowie w województwie podlaskim. Płomienie zauważono w sobotę, 22 listopada, przed godz. 18, na drugiej kondygnacji murowanego budynku. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast dziecko zmarło po przewiezieniu do szpitala. Trafiły tam również dwie inne osoby poszkodowane w pożarze.

Szumowo. Kobieta i dziecko ofiarami śmiertelnymi pożaru

  • Tragiczny pożar w Szumowie pochłonął życie dwóch osób: kobiety i dziecka.
  • Ogień pojawił się na drugiej kondygnacji domu, a reanimację ofiar prowadzili najpierw członkowie rodziny, a następnie strażacy.
  • Jakie były przyczyny pożaru i co dalej z pozostałymi poszkodowanymi?

Szumowo. Kobieta i dziecko zmarły w wyniku pożaru domu jednorodzinnego

Dwie osoby, tj. kobieta i dziecko, zmarły wskutek pożaru domu jednorodzinnego w Szumowie, który wybuchł w sobotę, 22 listopada. Ogień pojawił się na drugiej kondygnacji budynku, gdzie panowało bardzo duże zadymienie.

Informacje o pożarze w domu jednorodzinnym podlaska państwowa straż pożarna dostała przed godziną 18. Gdy strażacy przybyli na miejsce, trwała reanimacja dwóch osób, którą prowadzili członkowie rodziny. Strażacy kontynuowali reanimację do czasu przybycia na miejsce ratowników medycznych - poinformowała PAP rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Justyna Kłusewicz.

Kobieta zginęła na miejscu zdarzenia, natomiast dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie również zmarło. Dwie inne osoby zostały hospitalizowane, ale nie wiadomo, w jakim są stanie.

