Kobieta i dziecko nie żyją! Tragiczny pożar w Szumowie. Dwie inne osoby w szpitalu

Kobieta i dziecko to ofiary śmiertelne pożaru, który wybuchł w domu jednorodzinnym w Szumowie w województwie podlaskim. Płomienie zauważono w sobotę, 22 listopada, przed godz. 18, na drugiej kondygnacji murowanego budynku. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast dziecko zmarło po przewiezieniu do szpitala. Trafiły tam również dwie inne osoby poszkodowane w pożarze.

