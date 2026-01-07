Polacy trzęsą się z zimna i zgrzytają zębami. Kiedy siarczyste mrozy odpuszczą? Konkretne daty i liczby

Końcówka pierwszej dekady stycznia 2026 roku przyniesie kolejny atak zimy. Będzie bardzo zimno, w wielu rejonach Polski spadnie też śnieg. IMGW pokazał aktualne prognozy synoptyczne i prognozy średnioterminowe.

Kiedy zima odpuści? Wygląda na to, że nie prędko. Model ECMWF pokazuje srogi mróz, który zostanie z nami przynajmniej do połowy miesiąca.

Gdzie będzie najgorzej i kiedy nastąpi przełom? Odpowiedzi szukamy na se.pl.

Nowa prognoza pogody. Dwucyfrowy mróz również w ciągu dnia

Odwołane lekcje w szkołach, utrudnienia na kolei i na drogach - groźna pogoda daje się we znaki Polakom. Mróz rodem ze Skandynawii w nocy i sroga zima w ciągu dnia - ten scenariusz ziści się również w najbliższych godzinach. - Temperatura minimalna od -15 stopni miejscami na północy, około -12 stopni na przeważającym obszarze kraju do -7 stopni Celsjusza miejscami nad morzem i na południowym wschodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Sudetów do -20 stopni Celsjusza - to fragment prognozy IMGW na noc z 7 na 8 stycznia.

10 i 11 stopnia dwucyfrowy mróz może się utrzymywać również w ciągu dnia. Najgorzej będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i eksperci od pogody wskazują na województwa:

podkarpackie

lubelskie

małopolskie

podlaskie

świętokrzyskie

mazowieckie

Temperatura maksymalna do -16 stopni, a potem konkretne ocieplenie?

Model ECMWF, który wizualizuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazuje dwucyfrowy mróz w dniach 14-15 stycznia. W skrajnym scenariuszu, na Podlasiu odnotujemy temperatury maksymalne na poziomie -16 stopni. Kolejna fala siarczystych mrozów jest już niemal pewna. A kiedy zima da nam spokój? Tutaj eksperci są podzieleni.

Można zakładać, że realny przełom nastąpi w okolicach 20 stycznia. Wówczas plusowe temperatury przejmą inicjatywę. Potwierdza to anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. 4. tydzień 2026 roku wygląda optymistycznie.

i Autor: wizualizacja dr Alan Mandal - IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na styczeń 2026 roku. Model ECMWF

Jeżeli sprawdzą się prognozy średnioterminowe, to końcówka stycznia będzie łagodna. Do tego jednak długa droga. W prognozie ostrzeżeń IMGW (7.01.2025) widać kolejne ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym mrozem i zamieciami śnieżnymi. Alertów nie widzimy tylko dla części powiatów województwa dolnośląskiego, Opolszczyzny i Wielkopolski. Zalecamy ostrożność i regularne sprawdzanie lokalnych komunikatów meteo.

Galeria z archiwalnymi zdjęciami: Najzimniejsze miejsca w Polsce. Mróz jak na Syberii. Jak oni to wytrzymali?!