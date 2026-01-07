Ostrzeżenie RCB przed prognozowaną złą jakością powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog) dotyczy powiatu i miasta Łomża. Obowiązywać będzie 24 godziny. RCB zaleciło w komunikacie, by w związku z zanieczyszczeniem zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu i uprawiania sportu na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.

Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci czy kobiety w ciąży.