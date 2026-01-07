Piękny Ford Mustang za ułamek wartości. Skarbówka w Augustowie sprzedaje kultowe auto

Urząd Skarbowy w Augustowie sprzedaje samochód osobowy Ford Mustang

Cena wywoławcza: 20 000 zł

Sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki

Termin sprzedaży: od 3 lutego 2026 r. godz. 10:00 do 6 lutego 2026 r. godz. 10:00

Auto trafi do pierwszej osoby chętnej lub do oferującej najwyższą cenę przy jednoczesnym zgłoszeniu kilku osób

Jak informuje Urząd Skarbowy w Augustowie, przedmiotem sprzedaży jest Ford Mustang wyprodukowany w 2014 roku. Wartość szacunkowa pojazdu została określona na 80 tys. zł, natomiast cena wywołania wynosi zaledwie 20 tys. zł. To czterokrotnie mniej niż kwota wskazana w wycenie. Samochód posiada ważną polisę OC. Do auta jest jeden kluczyk. Z dokumentów wynika jednak, że brakuje dowodu rejestracyjnego. Pierwsza rejestracja pojazdu w Polsce miała miejsce 6 marca 2024 roku.

Sprzedaż odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Augustowie przy ul. Żabiej 7, w pokoju nr 1 na parterze. Termin wyznaczono od 3 lutego 2026 roku od godz. 10:00 do 6 lutego 2026 roku do godz. 10:00. Zainteresowani będą mogli wcześniej obejrzeć samochód. Oględziny zaplanowano na 3 lutego 2026 roku w godzinach od 8:00 do 9:30, również przy ul. Żabiej 7 w Augustowie.

Kto kupi Mustanga?

Sprzedaż prowadzona jest bez konieczności wpłacania wadium. Pojazd trafi do pierwszej osoby, która wyrazi chęć zakupu. Jeśli kilka osób zgłosi się jednocześnie, samochód zostanie sprzedany temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Urząd zastrzega, że sprzedaż może zakończyć się wcześniej, jednak nie przed 3 lutego 2026 roku po godz. 10:00. Transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego w Augustowie – telefonicznie lub mailowo. Sprzedaż prowadzona jest w ramach postępowania egzekucyjnego.