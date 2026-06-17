Kobiety poszukiwane przez podlaską policję. Za nimi wydano listy gończe

Podlaska policja prowadzi poszukiwania kobiet, za którymi wydano listy gończe. Ich wizerunki oraz dane zostały opublikowane na oficjalnym portalu policji po uzyskaniu zgody właściwych organów procesowych. Publikacja ma pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W galerii prezentujemy kobiety aktualnie poszukiwane na terenie województwa podlaskiego.

Policja przypomina, że na swoim portalu publikuje wyłącznie dane i zdjęcia osób, wobec których sądy lub prokuratury wyraziły zgodę na publikację listu gończego. Osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu którejkolwiek z poszukiwanych proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

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